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Як виглядає сільський будинок Девіда і Вікторії Бекхемів за 48 млн грн, в якому вони жили в нульових: фото

Сьогодні, 17:37

У Мережі з'явилися кадри будинку однієї з найзнаменитіших зіркових пар – Вікторії і Девіда Бекхемів. Нерухомість подружжя придбало ще в 2001 році, і поки не народилися Харпер і Круз, сімейство проживало саме в цьому будиночку, схожому на комору

Будинок Вікторії і Девіда Бекхеів
Будинок Вікторії і Девіда Бекхеів
Фото: Hellomagazine, instagram.com/victoriabeckham

Після того як у Девіда і Вікторії Бекхем, яка нещодавно показала дуже рідкісні кадри зі своїм батьком, народилася перша дитина в 1999 році – Бруклін Бекхем, вони купили будинок в селі Олдерлі Енджі. Нерухомість, переобладнана з комори, обійшлася подружжю в 1,25 мільйона фунтів стерлінгів (близько 48 мільйонів гривень за нинішнім курсом). Тут провів дитинство їхній другий син – Ромео, і поки не народилися молодші діти Бекхемів – Круз і Харпер, усе сімейство проживало саме в цьому будиночку.

Журнал Hello! опублікував фото першого сімейного гніздечка Бекхемів. Виявилося, що парі довелося вкласти 200 тисяч фунтів стерлінгів в ремонт, щоб облаштувати житло.

Відомий як Hollinshead House, будинок побудований з червоної цегли та має п'ять спалень. На території є сад.

Будинок Вікторії Бекхем і Девіда Бекхема
Будинок Вікторії Бекхем і Девіда Бекхема
Фото: Hellomagazine

Усередині подружжя зробили басейн, а старовинні дерев'яні балки стали автентичним доповненням до інтер'єру.

Басейн в будинку Бекхемів
Басейн в будинку Бекхемів
Фото: Hellomagazine

До речі, саме сама Вікторія Бекхем виступала дизайнеркою приміщень.

Будинок Вікторії і Девіда Бекхем
Будинок Вікторії і Девіда Бекхем
Фото: Hellomagazine

Дивіться в сюжеті, як Вікторія Бекхем нещодавно отруїлася ртуттю через дієти:

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Девід Бекхем. Вікторія Бекхем будинки зірок
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