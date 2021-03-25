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Как не стать жертвой онлайн-манипуляций: советы Анны Пановой

Сегодня, 15:15

Она пояснила, как отличить информацию в сети от фейков

С 22 марта в Украине проходит Европейская неделя цифровой грамотности, цель которой повысить уровень осведомленности общества о цифровом образовании. Известная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова, которая является сторонницей соблюдения цифровой гигиены, рассказала, как отличить информацию в сети от фейков и манипуляций.

Первый совет от телеведущей – обращайте внимание на эмоциональную окраску информации.

"Фейки – всегда созданы так, что несут в себе эмоцию. Если вы чувствуете негодование/гнев/страх, сделайте паузу и вернитесь к этой новости позже", – отметила Анна Панова.

Во-вторых, всегда оценивайте источник информации. Проверяйте, это солидное информагентство или "мусорный" сайт, авторитетный блогер или бот с розой на аватарке. Делайте выводы и обращайтесь к первоисточнику. Выбирайте надежные источники информации.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам ведущей, эффективным помощником при оценке информации является Google.

"Если кто-то постит, скажем, "штраф за нарушение карантина повысили до 200 тысяч гривен" – забейте ключевые слова в Google и узнайте, правда это или нет. Так же в Google можно проверять фотографии, которыми вас пытается шокировать манипулятор. Может, это жуткое фото – 10-летней давности и не об Украине вовсе?" – рассказала телеведущая.

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Также Анна советует развивать критическое мышление и сомневаться в том, что читаете. А еще предостерегла пользователей социальных сетей не распространять информацию без уверенности в ее достоверности.

"Не уверен – не нажимай "репост". Каждый из нас ответственен за ту информацию, которую распространяет в интернете. Бездумным репостом вы можете поневоле сыграть на руку чьей-то информационной волне или посеять панику на ровном месте. Будьте осознанны!" – призвала всех Анна Панова.

Ранее телеведущий Виталий Школьный рассказал, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.

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Источник: Сегодня
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