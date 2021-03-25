Як не стати жертвою онлайн-маніпуляцій: поради Анни Панової

Вона пояснила, як відрізнити інформацію в мережі від фейків

З 22 березня в Україні проходить Європейський тиждень цифровий грамотності, мета якої підвищити рівень обізнаності суспільства про цифрову освіту. Відома ведуча новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Анна Панова, яка є прихильницею дотримання цифровий гігієни, розповіла, як відрізнити інформацію в мережі від фейків і маніпуляцій.

Перша порада від телеведучої – звертайте увагу на емоційне забарвлення інформації.

"Фейки – завжди створені так, що несуть в собі емоцію. Якщо ви відчуваєте обурення/гнів/страх, зробіть паузу і поверніться до цієї новини пізніше", – зазначила Анна Панова.

По-друге, завжди оцінюйте джерело інформації. Перевіряйте, це солідне інформагентство або "сміттєвий" сайт, авторитетний блогер або бот з трояндою на аватарці. Робіть висновки і звертайтеся до першоджерела. Вибирайте надійні джерела інформації.

Телеведуча Анна Панова Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За словами ведучої, ефективним помічником при оцінці інформації є Google.

"Якщо хтось постить, скажімо, "штраф за порушення карантину підвищили до 200 тисяч гривень"- забийте ключові слова в Google і дізнайтеся, правда це чи ні. Так само в Google можна перевіряти фотографії, якими вас намагається шокувати маніпулятор. Може, це моторошне фото – 10-річної давності і не про Україну зовсім?" – розповіла телеведуча.

Також Ганна радить розвивати критичне мислення і сумніватися в тому, що читаєте. А ще застерегла користувачів соціальних мереж не поширювати інформацію без впевненості в її достовірності.

"Не впевнений – не натискайте "репост". Кожен з нас відповідальний за ту інформацію, яку поширює в інтернеті. Бездумним репоста ви можете мимоволі зіграти на руку чиїйсь інформаційній хвилі або посіяти паніку на рівному місці. Будьте усвідомлені!" – закликала всіх Анна Панова.

Раніше телеведучий Віталій Шкільний розповів, як правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв.

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