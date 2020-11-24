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Телеведущая Анна Панова про здоровый образ жизни: "Я никогда не сидела на диетах"

Сегодня, 15:59

Она не ест майонез, фастфуд и любит спорт

Известная ведущая новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова ответственно относится к тому, что есть, как нагружать свой организм и как отдыхать. В эксклюзивном интервью с ведущим "Сьогодні. Підсумки" Олегом Панютой Анна рассказала, что для нее здоровый образ жизни и каких его основ она придерживается в заботе о себе.

Сейчас очень модно рассказывать всем и доказывать ближайшему окружению, что здоровый образ жизни – это не прихоть, а то, в чем нуждается душа. Как у тебя?

Для меня здоровый образ жизни – это прежде всего здоровое питание, это день, который начинается со стакана теплой воды, это пища без жареного, без майонезов и фастфуда. Да, я могу иногда согрешить – возможно, раз в год съесть картофель фри или раз в два года мне может захотеться чипсов. Но это действительно бывает редко. Мы не едим свинины. Запеченный картофель, не часто, но может быть. Жареный – нет.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Скажи, это потому что жиры – табу для современного человека, как считается?

Нет, это потому что я чувствую, что если буду так питаться, то у меня появится лишний вес. Зачем это мне? Я буду чувствовать себя толще, чувствовать себя хуже.

Ты это испытала на себе и знаешь? Или потому что все об этом говорят?

Я – против диет. Считаю, что мы не должны сидеть на них. Я никогда не сидела. Здоровое питание, здоровая пища должна быть повседневностью. Бывали периоды, когда я питалась не совсем правильно и я действительно чувствовала результат на весах. А если начинаешь питаться правильно, тренировки становятся регулярными, ты чувствуешь, что ты себе нравишься в зеркале и вес уменьшается, что одежда на тебе сидит хорошо. Какой-то отправной точки не было.

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Здоровое питание 20 лет назад и сегодня – это совершенно разные вещи. 20 лет назад у нас не было химических или искусственных добавок. У нас были здоровые обычные продукты. Сегодня найти такие очень сложно. Как ты выходишь из этой ситуации?

У меня нет бабушки с собственным огородом. Я не покупаю где-то в селе продукты. А покупаю продукты в обычном супермаркете. Могу сказать, что этого правила я не придерживаюсь. Если это брокколи, то оно из супермаркета. Но это брокколи, а не картофель фри.

Но если это брокколи выращенное на гидропонике, а не в селе, оно может химически отличаться от капусты, которая росла на земле. Да, внешне это брокколи, но внутренне оно может отличаться от того, к чему мы привыкли 20 лет назад. Это тебя не беспокоит?

Я не могу сделать небольшую тепличку, чтобы выращивать рукколу на балконе. Поэтому едим то, что доступно. Мы не становимся рабами питания, но из того, что мы имеем, мы выбираем здоровые продукты.

Телеведущая Анна Панова
Телеведущая Анна Панова
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Но здоровый образ жизни – это не только о здоровом питании…

Мы знаем этот, так сказать, рецепт – меньше есть и больше двигаться для того, чтобы быть в форме. Так вот собственно, о том, чтобы больше двигаться – это правило никто не отменял. В моем случае это минимум две тренировки в неделю. Я тренируюсь онлайн с тренером.

На самом деле, в интернете очень много упражнений. Даже если у нас карантин выходного дня, если человек хочет, он может в Youtube найти себе тренировки без какого-то дополнительного оборудования и делать это дома. Если нам даже лень загрузить себе тренировки, мы можем пойти по крайней мере прогуляться – сделать вот эти классические 10 тысяч шагов в день или сделать легкую пробежку. Практически каждый человек может себе это позволить.

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Онлайн для тебя – это же необязательно бег онлайн?

Нет, это йога и иногда фитнес онлайн. Йога – это не растяжка. Там очень много силовых упражнений. Когда люди начинают, там идут легкие тренировки. Когда ты продвигаешься, они соответственно становятся более сложными и очень классно работают со всем телом.

Тем временем мы выяснили, что есть и пить, чтобы жить дольше: советы диетолога и гастроэнтеролога.

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спорт питание здоровый образ жизни Анна Панова
Источник: Сегодня
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