Кабацкая певица и тупая баба: продюсер Ласкового мая накинулся с обвинениями на Вайкуле

Андрей Разин резко высказался о Лайме Вайкуле после того, как она заявила, что "Ласковый май" – это "музыка для дибилов"

Андрей Разин/Лайма Вайкуле Фото: instagram.com/laima_vaikule_official, instagram.com/razin_andrei_lm/

Между Лаймой Вайкуле и Андреем Разиным назревает война. Или конфликт, как минимум. Недавно певица заявила, что "Ласковый май" – синоним безвкусицы. Ответа от продюсера долго ждать не пришлось.

"Ласковый май – это плохо. Это очень плохо! "Белые розы, белые розы…" Ну, для дебилов. Это тоже продается, но так нельзя, мы же музыканты…" — сказала Вайкуле в YouTube-шоу "Музыкалити".

При этом артистка отметила, что говорит исключительно о музыке, а не тех, кто ее исполняет.

На своей странице в Instagram Андрей Разин опубликовал пост, в котором весьма эмоционально отреагировал на слова певицы.

"Лайма Вайкуле, пока ее не вытащил из кабака Раймонд Паулс, занималась там черт знает чем. Мне даже стыдно об этом говорить. Это – чисто кабацкая певица, которая никакого отношения к большой эстраде не имеет. А то, что она из Прибалтики, то, что она ненавидит русских, это уже видно сразу по ее интервью", – написал продюсер "Ласкового мая".

Он добавил, что назвать 47 000 000 советских людей дебилами, которые слушают "Ласковый май" – это "ни в какие рамки не вписывается".

"Она замахнулась на величайший коллектив всех времен и народов, который работает почти 35 лет без перерыва при полных аншлагах. Завистница и тупая баба", – возмутился Разин.

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