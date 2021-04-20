Российский продюсер о депрессии Андрея Данилко: Такую травлю он не мог пережить

На днях в Сети заговорили, что Андрей Данилко борется с тяжелым заболеванием. Российский продюсер прокомментировал слухи, касающиеся здоровья артиста

Представители Андрея Данилко уже опровергли слухи о проблемах со здоровьем у артиста. Несмотря на это, российский продюсер Андрей Разин решил рассказать о депрессии, которую пережил певец. Пост продюсер опубликовал у себя в Instagram.

По словам Разина, Андрей Данилко перенес серьезную депрессию, и медики буквально спасали его и помогали вернуться к привычной жизни. Он отметил, что виной всему стало "Евровидение-2007".

Андрей Данилко и Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

"Я хочу вам открыть маленькую тайну. Накануне "Евровидения" он приехал к нам с бабушкой и провел три дня в деревне. В то время он был совершенно счастливым человеком, но после конкурса российская сторона устроила настоящую травлю из-за песни, которую спел Андрей", – рассказал Разин.

Тогда в песне Верки Сердючки некоторые расслышали слова не "лаша тумбай", а "Раша, гудбай!". По словам российского продюсера, после этой песни на "Евровидении" концерты Данилко в России оказались под запретом.

Андрей Данилко и Андрей Разин Фото: instagram.com/razin_andrei_lm/

"Конечно, такую травлю Андрей не мог пережить. Он — тонкой души человек и очень болезненно отнесся к этому. Тем более что он очень любит российскую публику... К сожалению, эта травля имела очень серьезные последствия для него. Андрей заболел. У него была глубочайшая депрессия. Врачи буквально спасали ему жизнь", – рассказал Разин.

Ранее Верка Сердючка сравнила свой образ с известным певцом.

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