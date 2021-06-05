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Кабацька співачка і тупа баба: продюсер Ласкового мая накинувся із звинуваченнями на Вайкуле

Сьогодні, 16:28

Андрій Разін різко висловився про Лайму Вайкуле після того, як вона заявила, що "Ласковый май" – це "музика для дебілів"

Андрій Разін/Лайма Вайкуле
Андрій Разін/Лайма Вайкуле
Фото: instagram.com/laima_vaikule_official, instagram.com/razin_andrei_lm/

Між Лаймою Вайкуле та Андрієм Разіним назріває війна. Або конфлікт, як мінімум. Нещодавно співачка заявила, що "Ласковый май" – синонім несмаку. Це сталося в новому випуску шоу "Музикаліті", де інша скандальна ситуація сталася з Ларисою Доліною і Валею Карнавал.

"Ласковый май – це погано. Це дуже погано! "Белые розы, белые розы..." Ну, для дебілів. Це теж продається, але так не можна, ми ж музиканти..."- сказала Вайкуле в YouTube-шоу "Музикаліті".

При цьому артистка позначила, що говорить виключно про музику, а не тих, хто її виконує.

На своїй сторінці в Instagram Андрій Разін опублікував пост, в якому досить емоційно відреагував на слова співачки.

"Лайма Вайкуле, поки її не витягнув з кабака Раймонд Паулс, займалася там чортзна-чим. Мені навіть соромно про це говорити. Це – чисто кабацька співачка, яка ніякого відношення до великої естради не має. А те, що вона з Прибалтики, те що вона ненавидить росіян, це вже видно одразу по її інтерв'ю", – написав продюсер "Ласкавого мая".

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Він додав, що назвати 47 000 000 радянських людей дебілами, які слухають "Ласковый май" – це "ні в які рамки не вписується".

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"Вона замахнулася на найбільший колектив всіх часів і народів, який працює майже 35 років без перерви при повних аншлагах. Заздрісна і тупа баба", – обурився Разін.

Його фоловери підтримали усе написане вище:

  • "Нехай говорить, що хоче, а Ласковый май завжди буде популярний"
  • "Якщо запитати зараз у молоді, "Ласковый май" – знають. А хто така Лайма, майже ніхто не пам'ятає вже"
  • "Ніколи не розумів її творчість. І взагалі вона має дуже завищену самооцінку"
Скріншот: instagram.com/razin_andrei_lm
Скріншот: instagram.com/razin_andrei_lm

Дивіться в сюжеті, як зірки реагують на хамів:

Раніше ми писали, що Андрій Разін різко висловився про Україну.

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