Известный блогер рассказала, как ела свою плаценту и хранила мертвый плод в холодильнике

Многих подписчиков Софии Стужук шокирует ее образ жизни

В октябре прошлого года Сеть потрясла новость о смерти популярного финтнес-блогера Дмитрия Стужука. Долгое время после трагедии его бывшая супруга София Стужук (тоже известный блогер) демонстрировала свои переживания в соцсетях.

София и Дмитрий были знаменитой парой блогеров, за которыми следила многомиллионная аудитория. У Софии есть трое маленьких детей от Дмитрия. В эксклюзивном интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" она рассказала, почему ела собственную плаценту и хранила в холодильнике плод после потери ребенка.

"В плаценте очень много полезных качеств. Есть исследования. То есть я не какой-то каннибал, который ест свою плаценту. Нет, это не так работает. Когда для людей это как-то дико, для меня это странно, потому что очень много дорогой косметики, лекарственных средств, сделанных на плацентарной основе", – делится София.

Дмитрий и София Стужук с детьми Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

По словам девушки, плаценту обрабатывают по специальной технологии и затем создают капсулы, как лекарства. И пусть этот факт шокирует многих, но больше всего обсуждают историю замершей беременности Софии. Через год после первых родов София забеременела второй раз, но плод замер. Об этом девушка узнала не сразу.

"Мне сказали, что это очень опасно, ты можешь умереть, ребенок будет разлагаться, у тебя будет заражение крови", – вспоминает Стужук.

София Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

И именно тогда она познакомилась с доулой, которая помогла девушке избавиться от плода не искусственным, а естественным путем. А дальше встал вопрос – куда деть маленький труп.

"Вариантов немного. Выбросить в мусор? Такой себе, правда? Это твой ребенок. Смыть в унитаз? Отдать на гистологию, где ее раскромсают? Для меня было максимально гуманно – это заморозить, чтобы похоронить и посадить дерево", – делится Стужук.

Полное интервью Софии Стужук "Зірковому шляху" на телеканале "Украина" смотрите ниже:

Напомним, София Стужук рассказала детям о смерти их отца Дмитрия Стужука.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться