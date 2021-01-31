Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

София Стужук призналась, сколько лишних килограммов набрала

Сегодня, 17:46

Блогер развеяла слухи об изменениях в своей внешности

Блогер София Стужук, которая ранее показала первый юбилей сына Давида после смерти его отца, подтвердила предположения подписчиков о том, что набрала вес. 25-летняя звезда сообщила, что действительно поправилась на 10 килограммов за последний год, а за этим последовала отечность лица, что и заметили ее поклонники.

На днях в Instagram у Софии Стужук спросили, что произошло с ее лицом, ведь теперь ее не узнать. На что София сама решила ответить, чтобы развеять слухи об уколах филлерами.

София Стужук
София Стужук
Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

"Оно надутое, потому что я на 10 кг больше стала. Не орите. Еще не хватало к этому жирку филлеров добавить", – ответила пользователю София Стужук.

Скриншот Instagram

Блогер добавила, что у нее от природы отечное лицо, но стресс, гормональный сбой и лишние килограммы привели к изменениям.

Скриншот Instagram

Напомним, в прошлом году от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 34-летний муж Софии Стужук.

Ранее мы поделились историей супругов, которые скинули 90 килограммов без диет и спорта.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
41-летняя мать троих детей Кортни Кардашьян нарядилась в мини-бикини: фото У мужчины после похудения кардинально изменилось лицо (фото) Билли Айлиш о бодишейминге и отношениях: "Я каждый день радуюсь, что одинока"
похудение фигура звезд София Стужук
Реклама

Новости партнеров

«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
«Воет волком»: Исчезнувшая с «1+1» Таран о своем состоянии
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака

Популярные статьи

Сегодня, 12:38Звездно

Дан Балан вернулся на "Голос країни". Его заметили с Тиной Кароль (фото)

Сегодня, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 31 января – 6 февраля: все знаки зодиака

Сегодня, 05:07Психо

Гороскоп на сегодня 31 января: у Водолея будет упадок сил, а у Рыб – день баловства

Вчера, 23:36Звездно

Танцы Данилко и новые удивительные герои: как прошел второй эфир шоу "Маска"

Вчера, 17:51Звездно

Принц Гарри приедет в Лондон без Меган Маркл – СМИ

Вчера, 16:26Звездно

Как живется с тещей. Украинские звезды поделились своим опытом

Вчера, 10:58Звездно

"Ну могла бы и меня обработать": Полякова пристыдила Могилевскую за фотошоп

Вчера, 05:51Психо

Гороскоп на сегодня 30 января: Овны удовлетворят все свои мелкие желания, а Тельцы будут в ударе

29 январяЗвездно

Клиническая смерть, два брака и пародии: все об Александре Скичко, новом главе Черкасской ОГА

29 январяЗвездно

Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

29 январяВкусно

Как приготовить пунш: ТОП-5 рецептов согревающего напитка

29 январяЗвездно

Сколько миллионов Ефремов хранит в банке: его супруга требует доступ к деньгам

29 январяЗвездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

29 январяЗвездно

Оля Полякова и Наталья Могилевская эффектно "зажигают" на дне рождении у Кухар (видео)

29 январяПсихо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

28 январяЗвездно

Развратный 19-й век и темнокожие аристократы. Почему сериал "Бриджертоны" устроил настоящий бум

Новости партнеров

"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Квaшeнaя кaпуcтa: простой рецепт
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
У Насти Каменских случилось горе в семье
У Насти Каменских случилось горе в семье
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
"Неожиданно": Алина Гросу в бюстгальтере и маске взорвала сеть
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Глинская раскрыла секреты приготовления торта Карпатка
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)
Певица Оля Полякова застраивает полуостров на Днепре (фото)

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять