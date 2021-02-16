Відома блогерка розповіла, як їла свою плаценту і зберігала мертвий плід в холодильнику

Багатьох підписників Софії Стужук шокує її спосіб життя

У жовтні минулого року Мережу вразила новина про смерть популярного фінтнес-блогера Дмитра Стужука. Довгий час після трагедії його колишня дружина Софія Стужук (теж відома блогерка) демонструвала свої переживання в соцмережах.

Софія і Дмитро були знаменитою парою блогерів, за якими стежила багатомільйонна аудиторія. У Софії є троє маленьких дітей від Дмитра. В ексклюзивному інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" вона розповіла, чому їла власну плаценту і зберігала в холодильнику плід після втрати дитини.

"У плаценті дуже багато корисних якостей. Є дослідження. Тобто я не якийсь канібал, який їсть свою плаценту. Ні, це не так працює. Коли для людей це якось дико, для мене це дивно, тому що дуже багато дорогої косметики, лікарських засобів, зроблених на плацентарній основі", – ділиться Софія.

Дмитро та Софія Стужук з дітьми Фото: instagram.com/stuzhuk_dmitriy

За словами дівчини, плаценту обробляють за спеціальною технологією і потім створюють капсули, як ліки. І нехай цей факт шокує багатьох, але найбільше обговорюють історію завмерлої вагітності Софії. Через рік після перших пологів Софія завагітніла вдруге, але плід завмер. Про це дівчина дізналася не одразу.

"Мені сказали, що це дуже небезпечно, ти можеш померти, дитина буде розкладатися, у тебе буде зараження крові", – згадує Стужук.

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

І саме тоді вона познайомилася з доулою, яка допомогла дівчині позбавитися від плоду не штучно, а природним шляхом. А далі постало питання – куди подіти маленький труп.

"Варіантів небагато. Викинути сміття? Такий собі, правда? Це твоя дитина. Змити в унітаз? Віддати на гістологію, де її розшматують? Для мене було максимально гуманно – це заморозити, щоб поховати і посадити дерево", – ділиться Стужук.

Повне інтерв'ю Софії Стужук "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" дивіться нижче:

Нагадаємо, Софія Стужук розповіла дітям про смерть їхнього батька Дмитра Стужука.

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