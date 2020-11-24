София Стужук показала первый юбилей сына Давида после смерти его отца: фото

Мальчику исполнилось пять лет

Блогер София Стужук показала, как ее сын Давид провел свой первый юбилей без отца. Напомним, что бывший супруг Софии, также блогер, Дмитрий Стужук умер в возрасте 34 лет от осложнений после коронавируса. У пары осталось трое общих детей.

София Стужук с сыном Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

София уже рассказала малышам, что папы больше нет, а теперь показала, как она с семьей отметила пятилетие своего старшего сына Давида.

По словам девушки, она решила не устраивать пышное торжество, а лишь пригласила аниматоров и украсила дом ко дню рождения сына. Первый юбилей Давид провел в кругу семьи. Кадры с домашней вечеринки София опубликовала в Instagram.

Скриншот: Instagram Софии Стужук

"Пять лет назад родился ты, мой прекрасный малыш. И вместе с тобой родилась я как мама. И навсегда тебе благодарна за то, что пришел так вовремя в нашу жизнь. Подарил мне новую меня. Раскрыл меня. Научил меня любить совсем по-новому. Абсолютно безусловно и безоговорочно. Ты мой маленький большой учитель. Пишу и плачу. Так быстро эти пять лет пролетели. Так много всего за них случилось, так много поменялось. И так много поменял ты. Тебе всего пять, а ты уже такой глубокий невероятный мальчик. Я очень радуюсь и горжусь каким человеком ты растешь", – написала София в Instagram.

Ранее мы рассказывали, чем был известен блогер-миллионник Дмитрий Стужук.

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