"Пойдем искать папу": вдова блогера Дмитрия Стужука рассказала детям о его смерти

Первое время София скрывала трагедию от малышей

Экс-супруга Дмитрия Стужука, который в октябре умер из-за осложнений после COVID-19, София Стужук некоторое время скрывала от их общих детей, куда делся папа. Накануне, перед днем рождения старшего сына, ей пришлось рассказать малышам, что их отца больше нет.

О том, как прошел разговор, и о реакции детей София рассказала в Instastories. По ее словам, сын Дэвид начал спрашивать, придет ли папа на его день рождения. Искать Дмитрия готова и младшая дочь Лола.

Скриншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

"Они месяц целый не спрашивали... и в последние дни Лола каждый день спрашивает, где ее папа. "Пойдем искать папу", – говорит. А теперь Дэвид весь день спрашивает, почему папа не придет на его день рождения", – делится в сторис вдова Дмитрия.

Скриншот: instagram.com/stories/sofia_stuzhuk

В 2015 году у Софии и Дмитрия родился первый ребенок – сын Дэвид, в феврале 2018 года родилась дочь Лола, а в декабре 2019-го появился на свет третий ребенок – дочь Оливия. За полгода до смерти Дмитрия родители расстались.

Дмитрий и София Стужук с детьми Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

Напомним, что Дмитрий Стужук заболел COVID-19 на отдыхе в Турции. Врачи настаивали на госпитализации, но Дмитрий выбрал лечение дома. Перед смертью мужчина некоторое время находился в коме. София Стужук позднее рассказала, что у Дмитрия были проблемы с сердечно-сосудистой системой, а "ковид" дал осложнение на сердце.

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