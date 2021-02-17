Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Иво Бобул о браке с Лилией Сандулесой: "Я остался на улице, а она – в центре города"

Сегодня, 15:22

Артисты прожили вместе 10 лет

Народный артист Украины Иво Бобул рассказал о своем браке с Лилией Сандулесой и их скандальном расставании.

Иво Бобул четырежды женат, третий брак артиста, самый известный, – с певицей Лилией Сандулесой. Артисты прожили вместе 10 лет, расстались со скандалом. Певица до сих пор в своих интервью называет Бобула "карьеристом". И утверждает, будто именно он виноват в том, что их отношения распались.

"На меня не за что обижаться, потому что, будучи со мной, она, как говорят, поднялась выше на ступень. Потому что репертуар я сделал ей красивый, дуэты были хорошие. Музыкальная программа у нее была замечательная. Я оставил ей дом, и все в нем. Я нормальный мужчина, и я помню, что я пошел в никуда. Занял у директора 100 долларов и снял квартиру. А ей оставил все. Это я плохой человек? Я остался на улице, а она в центре города", – комментирует Бобул в интервью "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Иво Бобул и Лилия Сандулеса
Иво Бобул и Лилия Сандулеса
Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, Facebook-страница Лилии Сандулесы

Душевное спокойствие Иво Бобул наконец нашел в объятиях четвертой жены, психолога по профессии, Натальи. Супруги воспитывают сына Даниила.

Полное интервью Иво Бобула для "Зіркового шляху" на телеканале "Украина" смотрите ниже:

Напомним, Соломия Витвицкая рассказала, как жила с супругом до развода.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Похудевшая на 39 кг Ребел Уилсон рассталась с красавчиком-бойфрендом Слава Демин развелся с супругой после 13 лет брака и рассказал почему Сменившая пол актриса Эллен Пейдж разводится со своей супругой
Иво Бобул разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Ленивые хачапури с творогом на сковороде: рецепт - находка
Зодиак: самые пьющие знаки
Зодиак: самые пьющие знаки
Как правильно варить кофе в турке
Как правильно варить кофе в турке
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда

Популярные статьи

Сегодня, 15:42Вкусно

Как приготовить соус бешамель: 3 вкусных рецепта

Сегодня, 11:16Events

Красивые поздравления с днем рождения женщине в стихах, прозе и смс

Сегодня, 05:16Психо

Гороскоп на сегодня 17 февраля: Скорпион будет всемогущим, а Стрелец будет сражать харизмой

Вчера, 13:22Вкусно

Как правильно варить макароны на плите и в мультиварке

15 февраляЗвездно

"Памяти на две-три минуты": появились новые подробности состояния Алибасова

15 февраляВкусно

Готовим буженину из свинины: классический рецепт

15 февраляЗдорово

Что можно и чего нельзя делать в сильный мороз

15 февраляЗвездно

Пластический хирург рассказал, как Потап похудел на 20 килограммов

15 февраляЗвездно

Поклонники не узнали Аллу Пугачеву на новом видео с сыном: "Кто эта молодая девушка?"

15 февраляЗвездно

Меган Маркл ждет второго ребенка: вся королевская семья проигнорировала эту новость

15 февраляФаново

Сретение Господне : что нельзя делать в этот день

15 февраляВкусно

Как приготовить гречку в мультиварке: 5 рецептов

15 февраляEvents

Сретение Господне-2021: яркие картинки, открытки и красивые поздравления в стихах

15 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 15 февраля: Водолеям нужно занять выжидательную позицию, а Рыбам – быть активнее

14 февраляМодно

Два костюма и хиджаб: ТОП-3 наряда Елены Зеленской в ОАЭ

14 февраляЗвездно

"Люблю неистово": Эллерт признался обнаженной Мишиной в любви

Новости партнеров

Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Рулет из куриных окорочков: удивляем начинкой
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Андрей Мерзликин шокировал публику
Андрей Мерзликин шокировал публику
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
Названо найбільш брехливі знаки зодіаку: ні слова правди
"Холостячка" Ксенія Мішина показала фігуру в купальнику
"Холостячка" Ксенія Мішина показала фігуру в купальнику
Названы знаки Зодиака, которым сложно быть счастливыми
Названы знаки Зодиака, которым сложно быть счастливыми
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
Злата Огневич стала жертвой мошенника и "попала" на деньги
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука
СМИ назвали версию гибели звездного стилиста Александра Шевчука

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять