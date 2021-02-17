Іво Бобул про шлюб з Лілією Сандулесою: "Я залишився на вулиці, а вона – в центрі міста"

Артисти прожили разом 10 років

Народний артист України Іво Бобул розповів про свій шлюб з Лілією Сандулесою і їхнє скандальне розлучення.

Іво Бобул одружений чотири рази, третій шлюб артиста, найвідоміший, – зі співачкою Лілією Сандулесою. Артисти прожили разом 10 років, розлучилися зі скандалом. Співачка досі в своїх інтерв'ю називає Бобула "кар'єристом". І стверджує, ніби саме він винен у тому, що їхня сім'я розпалася.

"На мене нема за що ображатися, тому що, будучи зі мною, вона, як кажуть, піднялася вище на щабель. Тому що репертуар я зробив їй красивий, дуети були хороші. Музична програма у неї була чудова. Я залишив їй будинок і все в ньому. Я нормальний чоловік, і я пам'ятаю, що я пішов в нікуди. Зайняв у директорки 100 доларів і найняв квартиру. А їй залишив все. Це я погана людина? Я залишився на вулиці, а вона в центрі міста", – коментує Бобул в інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна".

Іво Бобул та Лілія Сандулеса Фото: facebook.com/ivo.bobul.94, Facebook-сторінка Лілії Сандулеси

Душевний спокій Іво Бобул нарешті знайшов в обіймах четвертої дружини, психолога за професією, Наталії. Подружжя виховує сина Данила.

Повне інтерв'ю Іво Бобула для "Зіркового шляху" на телеканалі "Україна" дивіться нижче:

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька розповіла, як жила із чоловіком до розлучення.

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