Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Соломия Витвицкая рассказала, как жила с супругом до развода

Сегодня, 16:41

По словам телеведущей, у нее с экс-супругом часто не совпадали рабочие графики

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая, которая шокировала поклонников новостью о своем разводе, рассказала об особенностях жизни с уже бывшим супругом. Этим она поделилась в интервью "Телеграфу".

Оказалось, что у Соломии и ее бывшего супруга Влада Кочаткова очень часто не совпадали рабочие графики. Также бывшие супруги предпочитали разные виды отдыха. К слову, если у вас с любимым человеком наоборот много общего, тогда обязательно прочтите наш материал о подарках ко Дню святого Валентина.

Недавно Соломия одна отдыхала в США, где живут ее близкие подруги. Уже тогда поклонники телеведущей заподозрили разлад в ее отношениях с мужем.

Соломия Витвицкая с бывшим супругом Владом
Соломия Витвицкая с бывшим супругом Владом
Фото: instagram.com/solomiyavitvitska

"Это путешествие было давно спланировано именно с подругами. Мне важно было встретить Новый год именно с ними, мне на фоне наших расстояний и карантинов очень их не хватает. Одна живет в Лос-Анджелесе, другая – в Коста-Рике", – объясняет Витвицкая.

В соцсетях Соломия призналась, что переехала от супруга еще в сентябре, а развод они получили только в конце декабря.

Пара поженилась в 2013 году, когда Витвицкой было 33 года, а ее супругу Владу – 25 лет.

Напомним, Слава Демин развелся с супругой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Похудевшая на 39 кг Ребел Уилсон рассталась с красавчиком-бойфрендом У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга? Сменившая пол актриса Эллен Пейдж разводится со своей супругой
разводы звезд
Реклама

Новости партнеров

Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Всі здригнулися, дізнавшись, хто насправді стріляв у Талькова
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Красавицы-украинки ныряли в проруби на Крещение. Фото
Известный актёр стал нищим?
Известный актёр стал нищим?
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности
Кашин жестко осадил Ланового перед смертью: подробности

Популярные статьи

Сегодня, 05:41Психо

Гороскоп на сегодня 10 февраля: Водолею нужно продумывать каждый шаг, а Рыбам быть аккуратнее с деньгами

Вчера, 18:43Звездно

Мишина показала себя с Эллертом в постели: фото

Вчера, 17:32Вкусно

Пельмени, мандарины и сладости: что едят китайцы на Новый год

Вчера, 15:05Звездно

Григория Чапкиса срочно госпитализировали. Хореографу тяжело дышать и ходить

Вчера, 10:41Звездно

Соломия Витвицкая разводится с супругом после 8 лет брака

Вчера, 10:07Звездно

Андрей Данилко заявил, что из-за шоу "Маска" намерен обратиться к врачу

Вчера, 05:37Психо

Гороскоп на сегодня 9 февраля: Овнам нужно быть активнее, а Тельцы получат шанс стать богаче

8 февраляВкусно

Как правильно варить булгур на плите

8 февраляЗдорово

Как защитить лицо от мороза: 8 правил

8 февраляЗвездно

"Понюхай мою макушку": Эллерт потроллил Мишину на отдыхе в Доминикане

8 февраляЗвездно

Поклонники раскритиковали новые фото Сумской: "Перестаете быть похожей на себя"

8 февраляЗвездно

Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали в Дубае: "Болезнь развивалась по самому плохому сценарию"

8 февраляЗвездно

Тина Кароль ответила Оле Поляковой, которая назвала ее "плакальщицей на похоронах"

8 февраляФаново

Мать потеряла дар речи, когда ее сын привел "друга" из леса (фото)

8 февраляПсихо

Гороскоп на сегодня 8 февраля: Козерогам нельзя лениться, а Водолеям нужно действовать самостоятельно

7 февраляЗвездно

Квартира в 20 лет и показ Victoria’s Secret: что известно о девушке "Холостяка" Макса Михайлюка

Новости партнеров

В Польше назвали самые востребованные профессии
В Польше назвали самые востребованные профессии
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сочные рыбные котлеты: как приготовить?
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Принцесса Евгения показала фото своего новорожденного сына 
Принцесса Евгения показала фото своего новорожденного сына 
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
Популярная украинская теннисистка пришла в фитнес-зал в белье
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Украинцы удивлены новой внешностью Натальи Могилевской
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19
Хорошие новости: найдено слабое место COVID-19

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять