Худший отпуск Саниной в Египте и сюрприз для Ребрик в Турции – как звезды провели майские праздники

Многие украинские звезды решили не проводить майские праздники дома — многие отправились за границу

Среди цветущих пальм, на побережье моря, только с семьей или наоборот – громкими компаниями. Звезды украинского шоу-бизнеса хорошо отдохнули на майских. Своими приключениями они поделились в соцсетях и эксклюзивно с новостями "Сегодня" на телеканале "Украина".

Невероятно счастлива и улыбающаяся среди цветущих пальм телеведущая и актриса Лилия Ребрик. Поездка в Турцию с семьей стала для нее сюрпризом прямо в канун дня рождения . Своего восторга телеведущая не скрывает.

Лилия Ребрик с семьей Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я люблю лежать у моря. Обожаю слушать шум воды, шум ветра и как поют птицы. Наслаждаться этими видами, вот покажу вам частичку тепла моря, чтобы передать вам эту атмосферу", – эксклюзивно рассказала ведущая "Ранку в Україною" на телеканале "Украина".

Турция в этом году очень популярна среди украинских селебрити. Певец Дима Монатик вместе с женой и сыновьями там загорает уже неделю.

На побережье Анталии вместе с подругами и холостячка-телеведущая Леся Никитюк.

"Погодка шикарная, щас попкой к солнцу и загорать", – делится Леся.

Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

В Турцию на майские праздники телеведущая полетела гулять девичник подруги.

Достаточно лаконично о путешествии в Египет на своей странице в Instagram написала певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина. Свой отпуск она назвала худшим в жизни, мол, Египет вовсе не ее страна. Не понравился певице в частности сервис и питание. Но среди прекрасного заметила невероятные закаты.

Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

А вот Павел Зибров "на домашнем"! Майские – на даче. Друзей и большую семью балует фирменными блюдами.

"Сегодня я делаю для своих плов! вот посмотрите замоченный, буквально несколько минут. Вот мяско одно, второе , лук, курочка и специи – будет плов "по-зибровски", – рассказал артист.

А вот певица Оля Цибульская, не скрывает, на праздники лакомилась так вкусно и сытно, что пришлось отрабатывать, что наела на тренировки.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

"В тот момент, когда люди там в парке десятками-сотнями, я себе такой десерт не могу позволить. Народ, давайте уже завязывать с этими праздниками, я 15 подход уже тупо не выдержу .. раз-два", – призналась певица.

Видео: Сегодня

Ранее звезды рассказали о своем заработке в Instagram.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться