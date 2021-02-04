Звезды, которые боялись рожать

Украинские звезды рассказали свои истории

Иногда новость о беременности вызывает не радость, а панику. Потому что некоторые женщины сразу начинают думать о родах. Причин, почему возникает такой страх может быть несколько – предыдущий опыт, рассказы подруг, истории в Сети. Герои наши подборки признались журналистам программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", почему они боялись рожать.

Когда жена Андрея Джеджулы Юлия Леус узнала о беременности, то сразу она подумала о родах. Впервые Юля стала мамой в 18 лет и у нее были очень сложные роды и теперь она боится, чтобы этот опыт не повторился.

"Мелочь, но очень боюсь. Я помню, как это было в 18 лет. Как это больно, как я от этого отходила", – рассказала жена Джеджулы.

Юлия Джеджула Фото: instagram.com/yla__yla

Во второй раз рожать боялась и Светлана Тарабарова. Певица помнит, как у нее проходили первые роды.

"Ивана (сын певицы) мы рожали вместе с мужем 23 часа и это было очень больно и очень долго", – вспомнила артистка.

Светлана Тарабарова Фото: instagram.com/tarabarova

А певица Оля Цибульская начала бояться родов после общения с подругами.

"Есть же куча историй, плюс сейчас на YouTube можно насмотреться чего угодно. И у меня подруги, которые параллельно были беременны, сбрасывали видео: "ты видела этот трэш?", – рассказала певица.

Чтобы не накручивать себя лишний раз Оля решила не смотреть видео родов.

Оля Цибульская Фото: instagram.com/cybulskaya

Слава Каминская любит пошутить, но вот во время первой беременности ей было не до веселья. Певица очень боялась рожать.

"Я боялась, что будет что-то с ребенком не то, что будут какие-то патологии. Потому что я первого ребенка родила в 30 лет, почему-то мне казалось, что это поздно", – призналась Слава.

Певица Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

Долго время для балерины Катерины Кухар на первом месте была работа, но ее муж Олександр Стоянов очень хотел детей. Балерина долго не могла решиться на рождение второго ребенка, ведь боялась потерять форму. В предыдущем браке во время беременности сыном Тимуром она поправилась на 13 килограммов. А лишний вес – страшный сон каждой балерины.

"Гормональный фон полностью меняется. Некоторые девочки становятся худенькими, те, кто были полненькими. А те, кто были худенькими, иногда становятся очень полненькими и заканчивают с карьерой. Вот так. Такой вот жребий", – объяснила свой страх балерина.

Но после родов Катерина быстро пришла в форму.

Екатерина Кухар Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

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