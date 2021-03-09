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Украинские звезды рассказали о стереотипах, которые их бесят

Сегодня, 19:53

Украинские звезды считают, что об этих стереотипах давно пора забыть

Не вышла замуж до двадцати пяти? У тебя нет детей? Да еще и не умеешь готовить? Такие вопросы украинские женщины часто могут услышать от других людей, порой даже малознакомых. Певицы и актрисы рассказали программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24", какие из этих вопросов и стереотипов их раздражают больше всего.

Певица Оля Цибульская призналась, что ее раздражает много стереотипов.

"Стереотипы ... ммм, что женщина обязательно должна зависите от мужа финансово, что красивая женщина обязательно тупая. Что нужно наизусть выучить камасутру для того чтобы быть счастливой в браке", – перечислила певица, что ее бесит.

Оля Цибульская
Оля Цибульская
Фото: instagram.com/cybulskaya

Также певица вспомнила историю, которая с ней произошла, когда она только стала ездить за рулем.

"Первый год конечно тупила, как любой нормальный человек, не только женщина. И однажды выскочил мужчина и начал махать кулаками перед лобовым стеклом и кричать: "насосала" Я говорю: "а так можно было?", он растерялся", – рассказала Цибульская.

А еще многих бесят банальные подарки. Так что если у вас с фантазия не очень, но хочется порадовать близких – посмотрите наш календарь подарков.

Актрису Наталку Денисенко также раздражает стереотип, что женщина сама не может купить машину.

"Все мои подружки и я в том числе купили себя машину за свои деньги, мы работали, старались", – рассказала актриса.

Наталья Денисенко
Наталья Денисенко
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Артистке также не нравится, когда лезут в личную жизнь, вопросы о детях и замужестве она считает пережитками прошлого.

"Кричат, что женщин должна родить ребенка, выйти замуж. Вышла замуж, а когда дети. Родила, а когда второй. Вот у меня это тоже популярный вопрос, когда за вторым", – поделилась Наталка

Певице Jerry Heil не нравится, что многие считают женщину только "хранительницей очага" и что она не способна сама зарабатывать день.

"Я знаю, что часто девушки слышат в свой адрес, что не в состоянии заработать. 100%, ты кому-то каким образом в сексуальном плане помогла, тоже сделала доброе дело. Поэтому тебе тоже помогли", – призналась артистка.

Певица Jerry Heil
Певица Jerry Heil
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Jerry Heil не понимает, почему существуют такие стереотипы.

"Почему мы в этом плане не равны с мужчинами? Кто вообще придумал этот стереотип, чего мы только "хранительницы" семейного очага, а не еще просто человек, который может себе позволить работать и зарабатывать", – сказала певица.

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Ранее украинские звезды пожаловались на хейт в соцсетях.

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