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О таком подарке мечтают все: что Лилия Ребрик получила от мужа на 40-летие

Сегодня, 14:13

8 мая ведущая телеканала "Украина" празднует 40 лет

8 мая ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" и актриса Лилия Ребрик, которая ранее показала своего отца, отмечает свой день рождения. Она поделилась жизненными принципами, которым не изменяет на протяжение многих лет, а также рассказала, какой подарок получила от семьи.

"Может, это банально прозвучит, но очень хочу, чтобы все мои близкие, родные были здоровы и рядом, – говорит ведущая. – Я очень самодостаточный человек, и внутренне в первую очередь. Я счастлива, что состоялась как личность, что у меня есть любимая работа, любимая семья, родители, друзья. Что мне еще надо? Я с утра просыпаюсь и лечу счастливая на работу, вечером счастливая лечу домой и кайфую от этого".

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Дикая семейка" обожает морской отдых, но, как и многим украинским семьям, из-за пандемии в мире никуда улететь не удавалось. Телезвезда признается, что до последнего не знала, какой сюрприз ей на День рождения готовят родные. И вот вчера они таки раскрыли тайну – это поездка в Турцию всей семьей, поэтому вещи пришлось собирать очень быстро.

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"Сегодня проснулась, а за окном шумит лазурное море, пахнет южным ветром, в воздухе летает аромат крепкого турецкого кофе и моя любимая троица – муж и девочки – рядом. Такой вот сюрприз сделала мне "дикая семейка". Сборы на море проходили с космической скоростью. Но во всем мире я не знаю более счастливого человека, чем я", – написала ведущая телеканала "Украина" на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Она поделилась первыми фото с отдыха, на которых вместе с родным наслаждается солнечной и теплой погодой. Подписчики же оставили сотни комментариев со словами поздравлений любимой ведущей и актрисе.

Сегодня день рождения также празднует Потап. Life Сегодня он рассказал, что думает о жизни, возрасте и успехе.

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