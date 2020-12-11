Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Илона Гвоздева о дочери: "Она обожает менять подгузники брату и купать его"

Сегодня, 17:40

Танцовщица также рассказала о ревности старшей дочки к новорожденному брату

Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева не так давно стала мамой во второй раз. 11 октября звезда родила мужу Ивану сына Доминика. Для пятилетней дочери танцовщицы Рии радостное событие также стало особенным, ведь встретились малыши еще до выписки.

Эксклюзивно с Сегодня.Lifestyle Илона поделилась воспоминаниями о первой встрече своих детей и призналась, ревнует ли дочь маму к братику.

"Знакомство детей прошло еще в роддоме. Все было очень нежно, волнительно и в то же время быстро. Зато дома Рия может все время лежать возле кроватки Доминика, качать его, гладить и просто обожает его целовать", – рассказала Гвоздева.

Илону Гвоздеву выписали из роддома
Илону Гвоздеву выписали из роддома
Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

По словам танцовщицы, главный лайфхак в воспитании двоих детей – это разделять внимание поровну и делать малышей частью жизни друг друга. Если Илона занимается с сыном, то ее муж Иван уделяет время дочери, и наоборот.

"Я стараюсь вовлекать Рию в бытовую жизнь братика. От этого она чувствует себя востребованной старшей сестричкой. Конечно, иногда, как и у всех деток, у нее проскакивают минуты ревности, но мы с мужем сразу стараемся отвлечь ее каким-то занятием и все проходит. Она обожает укладывать Доминика спать, менять подгузники, смотреть, как он купается. А если он плачет, она всегда старается его успокоить, – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева с дочерью Рией и сыном Домиником
Илона Гвоздева с дочерью Рией и сыном Домиником
Фото: пресс-служба

Напомним, что сейчас Илона Гвоздева вместе с семьей находится на самоизоляции из-за позитивного теста на COVID-19.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Влад Яма отмечает первый юбилей сына Леона: фото Новый семейный портрет королевы Рании с детьми и супругом. Какие красивые! (Фото) Как близнецы: Риз Уизерспун показала красавицу-дочь (фото)
дети звезд Илона Гвоздева
Реклама

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Лиза Глинская рассказала, как приготовить горячие супербутерброды
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Events

Подарки на День святого Николая для детей и взрослых

Вчера, 17:59Шоу-бизнес

Умерла главный редактор журнала "Натали"

Вчера, 17:51Food

Десерты на Новый год: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 15:57Шоу-бизнес

Санина о вручении ей кубка Димопулос на "Танцях з зірками": "Это было неправильно и унизительно"

Вчера, 15:04Events

Ханука-2020: поздравления, картинки и стихи

Вчера, 14:58Food

Мясные блюда на Новый год-2021: ТОП-5 праздничных рецептов

Вчера, 14:43Шоу-бизнес

Международный день прав животных: любимцы Насти Каменских, Леси Никитюк и других звезд

Вчера, 13:12Fun

Ханука-2020: что ни в коем случае нельзя делать 10 декабря

Вчера, 11:10Психология

25 идей подарков для детей на День святого Николая (список)

Вчера, 11:05Fun

Ханука-2020: дата, история и традиции праздника

Вчера, 09:02Wellness

Вспышка на Солнце спровоцировала самую мощную магнитную бурю за 2020 год в ближайшее время

9 декабряШоу-бизнес

Климашенко о концертах Лорак в России: "Она могла не выступать там, когда у нас гибнут люди"

9 декабряШоу-бизнес

Радиоведущий, комик и владелец автопарка: что известно о трех оставшихся участниках "Холостячки"

9 декабряШоу-бизнес

4 по-настоящему любимых мужчины принцессы Дианы

9 декабряWellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

8 декабряFood

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Новости партнеров

Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий Рік
Чоловічі сльози. Простий рецепт салату на Новий Рік
Лучшие домашние средства для укрепления ногтей
Лучшие домашние средства для укрепления ногтей
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
"Не рожала бы, если бы знала": слова Жанны в последние дни жизни
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Что первое бросается в глаза мужчинам при общении с женщинами?
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Красотка-каратистка, с которой ты был бы не прочь выйти на татами
Наталию Могилевскую жестко раскритиковали в сети
Наталию Могилевскую жестко раскритиковали в сети
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства
Турецкая Кардашьян в раскованной позе показала свои достоинства

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять