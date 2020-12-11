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Илона Гвоздева о дочери: "Она обожает менять подгузники брату и купать его"

Танцовщица также рассказала о ревности старшей дочки к новорожденному брату

Хореограф и танцовщица Илона Гвоздева не так давно стала мамой во второй раз. 11 октября звезда родила мужу Ивану сына Доминика. Для пятилетней дочери танцовщицы Рии радостное событие также стало особенным, ведь встретились малыши еще до выписки.

Эксклюзивно с Сегодня.Lifestyle Илона поделилась воспоминаниями о первой встрече своих детей и призналась, ревнует ли дочь маму к братику.

"Знакомство детей прошло еще в роддоме. Все было очень нежно, волнительно и в то же время быстро. Зато дома Рия может все время лежать возле кроватки Доминика, качать его, гладить и просто обожает его целовать", – рассказала Гвоздева.

Илону Гвоздеву выписали из роддома Фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah

По словам танцовщицы, главный лайфхак в воспитании двоих детей – это разделять внимание поровну и делать малышей частью жизни друг друга. Если Илона занимается с сыном, то ее муж Иван уделяет время дочери, и наоборот.

"Я стараюсь вовлекать Рию в бытовую жизнь братика. От этого она чувствует себя востребованной старшей сестричкой. Конечно, иногда, как и у всех деток, у нее проскакивают минуты ревности, но мы с мужем сразу стараемся отвлечь ее каким-то занятием и все проходит. Она обожает укладывать Доминика спать, менять подгузники, смотреть, как он купается. А если он плачет, она всегда старается его успокоить, – поделилась Гвоздева.

Илона Гвоздева с дочерью Рией и сыном Домиником Фото: пресс-служба

Напомним, что сейчас Илона Гвоздева вместе с семьей находится на самоизоляции из-за позитивного теста на COVID-19.

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