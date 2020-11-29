Недавно родившая Илона Гвоздева заразилась коронавирусом

У детей хореографа симптомов нет

Хореограф Илона Гвоздева, которая в октябре родила сына, заболела COVID-19. Участница "Танців з зірками" рассказала о симптомах и своем состоянии на странице в Instagram. О заражении коронавирусом она узнала сегодня.

Воскресное утро для Илоны Гвоздевой началось с положительного результата теста на "ковид". Вместе со всей своей семьей она находится дома на самоизоляции.

"Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим", – поделилась Гвоздева с фолловерами.

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Она рассказала, что на первых этапах почувствовала слабость и першение в горле, а уже после появилась сильная головная боль. Звездная мама также отметила, что температура двое суток меняется от 36,6 до 38,6, а еще присутствует боль в суставах.

О том, как Илона Гвоздева стала мамой второй раз, смотрите в сюжете:

Ранее певец DZIDZIO признался, что переболел коронавирусом, но не хотел этого афишировать.

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