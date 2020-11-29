Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Недавно родившая Илона Гвоздева заразилась коронавирусом

Сегодня, 14:03

У детей хореографа симптомов нет

Хореограф Илона Гвоздева, которая в октябре родила сына, заболела COVID-19. Участница "Танців з зірками" рассказала о симптомах и своем состоянии на странице в Instagram. О заражении коронавирусом она узнала сегодня.

Воскресное утро для Илоны Гвоздевой началось с положительного результата теста на "ковид". Вместе со всей своей семьей она находится дома на самоизоляции.

| Dancer (@ilonagvozdeva)

"Вся семья в сборе, все на изоляции. Дети пока, слава Богу, без симптомов, а вот мы с мужем хандрим", – поделилась Гвоздева с фолловерами.

Читайте также:
Илона Гвоздева показала первое фото новорожденного сына

Она рассказала, что на первых этапах почувствовала слабость и першение в горле, а уже после появилась сильная головная боль. Звездная мама также отметила, что температура двое суток меняется от 36,6 до 38,6, а еще присутствует боль в суставах.

О том, как Илона Гвоздева стала мамой второй раз, смотрите в сюжете:

Ранее певец DZIDZIO признался, что переболел коронавирусом, но не хотел этого афишировать.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
коронавирус Илона Гвоздева
Реклама

Новости партнеров

Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне
Деми Роуз без купальника устроила шалости в бассейне

Популярные статьи

Сегодня, 05:05Events

29 ноября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 19:40Стиль

Сомнительные скидки, или как магазины Киева обманывают в "черную пятницу"

Вчера, 14:29Стиль

Самая модная стрижка 2020-го: кому подходит каре и как выбрать подходящий тип по форме лица

Вчера, 11:54Шоу-бизнес

"На ужин у меня была бутылка вина": Анита Луценко впервые рассказала о смерти экс-бойфренда

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 28 ноября: у Водолея эмоциональный день, Рыбам нужно расширять кругозор

Вчера, 05:05Events

28 ноября: какой сегодня день, что нельзя делать, традиции и приметы

27 ноябряШоу-бизнес

"Холостячка": кто покинул проект в шестом выпуске

27 ноябряШоу-бизнес

Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

27 ноябряШоу-бизнес

Святослав Вакарчук выпустил первую песню авторского проекта. В Сети бурная реакция

27 ноябряПсихология

Локдауна не избежать. Как встретить Новый год в одиночестве – сценарий номер 2

27 ноябряЭксклюзив

Вольнова о Ктиторчуке, подозреваемом в педофилии: "Его сгубила любовь к женской красоте"

27 ноябряАктуально

Утренняя укладка – как сэкономить время на прическе и сохранить здоровье волос

27 ноябряАктуально

9 правил укрепления иммунитета в этом году

27 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 27 ноября: Тельцам нужно быть активнее, а Близнецам – взять свою жизнь под контроль

26 ноябряШоу-бизнес

Как королевская семья отреагировала на новость о выкидыше Меган Маркл

26 ноябряEvents

Локдаун близко. Как встретить Новый год взаперти – сценарий номер 1

Новости партнеров

Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Самая красивая женщина мира по версии мужчин: кто она?
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Шальная Ана Чери подразнила роскошной фигурой
Шальная Ана Чери подразнила роскошной фигурой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять