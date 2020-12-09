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Новый семейный портрет королевы Рании с детьми и супругом. Какие красивые! (Фото)

Сегодня, 15:10

На фото запечатлена вся семья

50-летняя королева Иордании Рания поделилась новым семейным портретом. Снимок она опубликовала в Instagram.

Кроме Рании на фото позируют ее супруг – 58-летний король Иордании Абдалла II, а также их дети: 26-летний принц Хусейн, 24-летняя принцесса Иман, 20-летняя принцесса Сальма и 15-летний принц Хашим.

"В этом году, хоть мы и держались на расстоянии, все наши близкие все равно были рядом, в наших сердцах. Молимся о здоровье и счастье для всех", – подписала снимок королева.

Абдалла II и королева Рания с детьми
Абдалла II и королева Рания с детьми
Фото: instagram.com/queenrania

Напомним, в августе этого года королеве Рании исполнилось 50 лет. Свой день рождения она провела в семейном кругу. Образ для праздника Ее Величество выбрала нежный и лаконичный, подчеркнув свою естественную красоту.

Накануне был обнародован официальный портрет королевы Рании к ее 50-летию. На снимке первая леди позировала также в белом платье, но уже другого фасона, с длинными рукавами.

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