Влад Яма отмечает первый юбилей сына Леона: фото
Хореограф с супругой устроили для малыша вечеринку
Украинский танцор и хореограф Владислав Яма сегодня отмечает пятилетие своего сына Леона. Отметим, что вчера еще у одной звезды украинского шоу-бизнеса был праздник – Ирина Билык тоже отметила первый юбилей своего сына Табриза.
Кадрами с празднования дня рождения сына Яма поделился на своей странице в Instagram.
Хореограф и его супруга Лилиана устроили для малыша вечеринку с аниматорами, которые изображали известных супергероев.
Отметим, что Влад Яма долгое время скрывал лицо сына. Как выглядит мальчик, хореограф впервые показал в этом году.
Ранее Влад Яма впервые показал архивные фото со своей свадьбы. Влад и его супруга Лилиана поженились в 2014 году. До этого они встречались в течение семи лет.
Напомним, Влад Яма перенес операцию после неудачного выступления на шоу "Танці з зірками".
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное