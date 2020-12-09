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Влад Яма отмечает первый юбилей сына Леона: фото

Сегодня, 18:38

Хореограф с супругой устроили для малыша вечеринку

Украинский танцор и хореограф Владислав Яма сегодня отмечает пятилетие своего сына Леона. Отметим, что вчера еще у одной звезды украинского шоу-бизнеса был праздник – Ирина Билык тоже отметила первый юбилей своего сына Табриза.

Кадрами с празднования дня рождения сына Яма поделился на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Хореограф и его супруга Лилиана устроили для малыша вечеринку с аниматорами, которые изображали известных супергероев.

Фото: instagram.com/vladyama_official

Отметим, что Влад Яма долгое время скрывал лицо сына. Как выглядит мальчик, хореограф впервые показал в этом году.

Влад Яма с женой и сыном
Влад Яма с женой и сыном
Фото: instagram.com/vladyama_official

Ранее Влад Яма впервые показал архивные фото со своей свадьбы. Влад и его супруга Лилиана поженились в 2014 году. До этого они встречались в течение семи лет.

Напомним, Влад Яма перенес операцию после неудачного выступления на шоу "Танці з зірками".

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