Хью Гранта перестали брать на роли хороших парней!

Один из главных сериальных хитов прошлого года "Отыграть назад" – теперь в онлайн-кинотеатре

Каст экранизации настольной игры "Подземелье драконов" (Dungeons & Dragons) пополнил Хью Грант. Британец сыграет главного злодея. И это для Хью уже симптом!

В четырех последних проектах Хью Грант, которого мы полюбили как романтического героя, играл злодеев и проходимцев. "Приключения Паддингтона-2", "Чрезвычайно английский скандал", "Джентльмены" и последний хит – мини-сериал "Отыграть назад", который в Украине показывает онлайн-кинотеатр OLL.TV.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад" Фото: youtube.com/HBO

В главных ролях – великолепные Николь Кидман и Хью Грант. В центре сюжета женщина-психотерапевт по имени Грейс, у которой есть все для счастья: любимая семья и счастливая богатая жизнь. Однако в один момент все меняется, когда муж Грейс таинственно исчезает. Вскоре выясняется, что он стал подозреваемым в ужасном преступлении, и теперь Грейс тоже вовлечена в эту историю. Однако, не все так просто и в деле появляются новые подозреваемые.

Всего в сериале 6 эпизодов. В основу сюжета лег роман "Ты должна была знать" Джин Ханфф Корелиц.

Создателями выступили Дэвид Э. Келли ("Большая маленькая ложь", "Закон Лос-Анджелеса" и Сюзанна Бир ("Ночной администратор", "Птичий короб").

Ранее состоялась премьера сериала "Обломки", в центре сюжета которого – спецагенты ЦРУ и Ми-6, которые ведут совместное исследование разрушенного космического корабля.

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