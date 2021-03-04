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Х'ю Гранта перестали брати на ролі хороших хлопців!

Сьогодні, 14:00

Один з головних серіальних хітів минулого року "Відіграти назад" – тепер в онлайн-кінотеатрі

Каст екранізації настільної гри "Підземелля драконів" (Dungeons & Dragons) поповнив Х'ю Грант. Британець зіграє головного лиходія. І це для Х'ю вже симптом!

У чотирьох останніх проектах Х'ю Грант, якого ми полюбили як романтичного героя, грав лиходіїв і пройдисвітів. "Пригоди Паддінгтона-2", "Надзвичайно англійська скандал", "Джентльмени" і останній хіт – мінісеріал "Відіграти назад", який в Україні показує онлайн-кінотеатр OLL.TV.

Ґ'ю Грант, фільм "Відіграти назад"
Ґ'ю Грант, фільм "Відіграти назад"
Фото: youtube.com/HBO

У головних ролях – чудові Ніколь Кідман і Х'ю Грант. У центрі сюжету жінка-психотерапевт Грейс, у якої є все для щастя: улюблена сім'я і щаслива багате життя. Однак в один момент все змінюється, коли чоловік Грейс таємничо зникає. Незабаром з'ясовується, що він став підозрюваним у жахливому злочині, і тепер Грейс теж залучена в цю історію. Однак, не все так просто і в справі з'являються нові підозрювані.

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Всього в серіалі шість епізодів. В основу сюжету ліг роман "Ти повинна була знати" Джин Ханфф Кореліц.

Творцями виступили Девід Е. Келлі ("Велика маленька брехня", "Закон Лос-Анджелеса" і Сюзанна Бір ("Нічний адміністратор", "Пташиний короб").

Міні-серіал "Відіграти назад"
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Раніше відбулася прем'єра серіалу "Уламки", в центрі сюжету якого – спецагенти ЦРУ і Мі-6, які ведуть спільне дослідження зруйнованого космічного корабля.

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