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"Отыграть назад": 5 причин, почему все помешались на сериале с Николь Кидман и Хью Грантом

Сегодня, 17:02

Финал сериала до сих пор не дает зрителям покоя

В конце октября на телеканале HBO вышел мини-сериал "Отыграть назад", который многих не оставил равнодушными. Всего шесть эпизодов, а сериал уже успел обойти культовую "Игру престолов", по крайней мере, по количеству просмотров первого эпизода.

Убийство, страдания богатых людей в красивом Нью-Йорке и потрясающая интрига, которая сохранялась до конца. О безумном финале заговорили даже знаменитости, поэтому самое время назвать главные причины, почему сериал стал настолько обсуждаемым и популярным.

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Отличный выбор жанра

Детектив и триллер – то, что нам всем так было нужно во время пандемии. Если 2020 год недостаточно пощекотал всем нервы, то "Отыграть назад" подлил еще больше масла в огонь, но хотя бы дал нам удовлетворительный финал – убийца найден, а героиня Кидман – Грейс – продолжает расхаживать в своих шикарных нарядах по Нью-Йорку.

Множество загадок

Сериал пестрит сотнями загадок и интриг, на многие из которых мы так и не получили ответы. Например, чем занимался отец Грейс Фрейзер, что сделало его таким богатым? Откуда Генри узнал, что у его отца роман, просто увидев его с Еленой беседу на улице? Почему Грейс в ночь убийства гуляла по улице рядом со студией Елены? А также, в чем заключался смысл сексуальных видений Грейс о Елене? Эти и многие другие загадки на протяжении всего сериала подогревали интерес зрителей, и это им очень нравилось.

Коллекция пальто Николь Кидман

Серьезно, можем ли мы отдать дань уважения восхитительным нарядам героини Николь – элитного психотерапевта Грейс Фрейзер? Несмотря на "убийственную" сюжетную линию триллера, нам всегда давали минутку, чтобы восхититься роскошными нарядами Грейс.

Некоторые издания уже даже успели составить рейтинг лучших пальто Николь Кидман в "Отыграть назад". Никто не поспорит, что первое место занимает зеленый тренч. Хотя, в пальто или без – Николь Кидман всегда неотразима на экране.

Кадр из сериала "Отыграть назад"
Кадр из сериала "Отыграть назад"
Фото: YouTube

Красавчик Хью Грант

30, 40 или 60 лет Хью Гранту – не имеет значения. Он всегда мастерски влюбляет зрителей в своих персонажей, даже если они откровенно являются плохишами.

Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Хью Грант, фильм "Отыграть назад"
Фото: youtube.com/HBO

Очевидный неожиданный финал

После просмотра финального эпизода зрители почувствовали себя ловко обманутыми. С самого начала создатели "Отыграть назад" нам прямо намекали, кто убийца, но, конечно же, зрители начали искать подвох, ведь не может же быть сюжет таким очевидным. Оказалось, что да.

Ранее мы сообщали, что дом Грейс и Джонатана из сериала "Отыграть назад" выставлен на продажу за 30 миллионов долларов.

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