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Киношная роскошь за $30 млн: дом из сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом выставлен на продажу

13 ноября, 18:26

Атмосферный таунхаус расположен в сердце Нью-Йорка

Триллер "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях стал одной из главных премьер осени. Сериал привлек более миллиона зрителей в день премьеры, и мы уже поделились впечатлениями от первого интригующего эпизода.

Если вы уже посмотрели хоть один эпизод "Отыграть назад" от телеканала HBO, то не могли не заметить роскошные апартаменты, в которых живут персонажи Николь Кидман и Хью Гранта. И оказалось, что дом, показанный в сериале, выставлен на продажу за 30 миллионов долларов!

Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Фото: sothebysrealty.com/eng

Зоркие фанаты рассмотрели цифру "8" на входе, и разыскали этот адрес. Роскошный дом находится в самом центре Нью-Йорке, в районе Верхнего Ист-Сайда рядом со знаменитым Центральным парком.

Роскошный таунхаус был построен еще в 1878 году архитектором Чарльзом Гилбертом, что тоже повлияло на высокую стоимость жилища.

Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Фото: sothebysrealty.com/eng

Как сообщает Departures, недвижимость содержит девять спален, три террасы, шесть каминов, высокие потолки и в целом потрясающий дизайн.

В районе, где расположен дом, есть множество архитектурно значимых особняков, которые когда-то принадлежали именитым личностям. В частности, там находятся бывшие резиденции сценариста Оскара Хаммерстайна, телеведущего Тома Брокау, предпринимателю Фрэнка Вулворта и других.

Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Фото: sothebysrealty.com/eng

Поскольку вышли еще не все эпизоды "Отыграть назад", внимательные зрители рассматривают примечательные детали и других съемочных локаций. Например, пляжный домик Николь Кидман тоже выглядел атмосферно.

Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Дом героини Николь Кидман в сериале "Отыграть назад"
Фото: sothebysrealty.com/eng

Не пропустите 10 кадров с Хью Грантом из нового сериала "Отыграть назад".

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сериал Нью-Йорк апартаменты Николь Кидман Хью Грант Отыграть назад
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