Зрители реагируют на финал сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман – кто же убийца

Внимание, спойлеры!

В октябре состоялась премьера сериала "Отыграть назад" с Николь Кидман и Хью Грантом в главных ролях. Ответ на главную загадку детективного триллера – убийство Елены Алвес – зрители начали искать уже после выхода первой серии. Массы теорий и предположений сериаломанов в Сети еще больше подогревали их интерес.

По сюжету, героиня Николь Кидман психоаналитик Грейс Фрейзер узнает, что ее муж Джонатан подозревается в убийстве Елены Алвес – мама нового ученика школы, где учится сын героев. Пока Джонатан бесследно исчезает, Грейс обнаруживает еще больше подтверждений, что он лгал ей все это время. В первом эпизоде сериала, выводами о котором мы поделились ранее, Джонатану выдвигает обвинения полиция, но с развитием сюжета становится непонятно, действительно ли он виновен.

В финальном эпизоде"Отыграть назад", который вышел 29 ноября, мы наконец узнали, кто убийца. Но еще более занятной была реакция зрителей в Сети. Кто-то с юмором, а кто-то с шоком отнесся к драматичному финалу.

Далее, спойлер!

Хью Грант, фильм "Отыграть назад" Фото: youtube.com/HBO

"Отыграть назад": кто убийца

После знакомства с мамой нового ученика, художницей Еленой Алвес, и ее скоропостижной смерти, Грейс узнает, что Джонатан и Елена Алвес знакомы уже давно и были очень близки. Когда Елена Алвес стала сближаться с семьей Джонатана, он решил препятствовать этому. Но конфликт перерос в настоящий, и Джонатан забил Елену до смерти. Он понимал, что не выиграет судебное дело и похитил собственного сына, а затем чуть не покончил с собой. Очевидный непредсказуемый финал.

Как отреагировали на концовку "Отыграть назад" в Сети:

"Поворот сюжета в том, что нет никакого поворота сюжета!".

"Нет, это не я придумывала восемь различных теорий "Отыграть назад", и ни одна из них не оказалась правдой".

"Если мини-сериал от HBO чему-то нас и научил, так это то, что не надейтесь на победу в суде, если против вас выступает персонаж Николь Кидман", – написали в Twitter.

"Отыграть назад" только что уничтожил меня. Всем спокойной ночи. Я должна выбросить в моем доме все, что похоже на молоток", – написала политический комментатор и ведущая Ана Наварро.

"HBO: Убийца – это Джонатан.

Я: Да, но как насчет...

HBO: Нет, серьезно, это Джонатан.

Я: Хорошо, но папа Грейс... или Сильвия...

HBO: Это был Джонатан.

"Я, который узнал, что на самом деле это был Джонатан:..."

"Мои извинения Сильвии, Мендозе, Генри, дедушке, директору школы, той маме в кремовом пальто, детям в парке, привратнику, присяжным №6 и всем остальным. Все они были подозреваемыми в моей голове последние шесть недель. Виноват".

"Мы обвиняли в убийстве половину актерского состава сериала, когда правда была перед нами все это время".

"Чертовски браво сериалу "Отыграть назад" за самый очевидный сериал, который вообще не был очевиден. Какая история!".

Ранее стало известно, что дом Грейс и Джонатана из сериала "Отыграть назад" выставлен на продажу за 30 миллионов долларов.

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