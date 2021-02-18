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Хотел отравить правнука Елизаветы II: в Британии мужчину приговорили к 28 годам тюрьмы

Сегодня, 17:55

Мужчина планировал подсыпать яд в мороженое принца Джорджа

В Великобритании к 28 годам лишения свободы приговорили мужчину, который рассказал о своем плане по отравлению королевской семьи, в частности принца Джорджа – сына принца Чарльза и Кейт Миддлтон и правнука Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.

Обвиняемый в террористических преступлениях 27-летний Сахайб Абу поделился своим планом отравления членов королевского семейства – мужчина хотел подсыпать яд в мороженое, которое продается недалеко от королевской резиденции.

Сахайб Абу и принц Джордж
Сахайб Абу и принц Джордж
Фото: twitter.com/kensingtonroyal, news.sky.com

Изначально Абу предстал перед судом по обвинению в покупке 46-сантиметрового меча и балаклавы и планирования террористической атаки во время пандемии COVID-19. Однако позже выяснилось, что мужчина общался с полицейским под прикрытием, которому и рассказал свой план.

В записи прошлогоднего разговора, которая попала в суд, Сахайб говорит: "Они (члены королевской семьи – Ред.) собираются купить мороженое и, скорее всего, сын его съест. Нужно подсыпать туда яд".

Напомним, шеф-повар назвал любимое блюдо принца Джорджа, которого нет в детском меню.

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