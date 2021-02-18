Хотел отравить правнука Елизаветы II: в Британии мужчину приговорили к 28 годам тюрьмы
Мужчина планировал подсыпать яд в мороженое принца Джорджа
В Великобритании к 28 годам лишения свободы приговорили мужчину, который рассказал о своем плане по отравлению королевской семьи, в частности принца Джорджа – сына принца Чарльза и Кейт Миддлтон и правнука Елизаветы II. Об этом сообщает Sky News.
Обвиняемый в террористических преступлениях 27-летний Сахайб Абу поделился своим планом отравления членов королевского семейства – мужчина хотел подсыпать яд в мороженое, которое продается недалеко от королевской резиденции.
Изначально Абу предстал перед судом по обвинению в покупке 46-сантиметрового меча и балаклавы и планирования террористической атаки во время пандемии COVID-19. Однако позже выяснилось, что мужчина общался с полицейским под прикрытием, которому и рассказал свой план.
В записи прошлогоднего разговора, которая попала в суд, Сахайб говорит: "Они (члены королевской семьи – Ред.) собираются купить мороженое и, скорее всего, сын его съест. Нужно подсыпать туда яд".
Напомним, шеф-повар назвал любимое блюдо принца Джорджа, которого нет в детском меню.
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