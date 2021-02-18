Хотів отруїти правнука Єлизавети II: в Британії чоловіка засудили до 28 років в'язниці

Чоловік планував підсипати отруту в морозиво принца Джорджа

У Великобританії до 28 років позбавлення волі засудили чоловіка, який розповів про свій план по отруєнню королівської сім'ї, зокрема принца Джорджа – сина принца Чарльза і Кейт Міддлтон і правнука Єлизавети II. Про це повідомляє Sky News.

Обвинувачений в терористичних злочинах 27-річний Сахайб Абу поділився своїм планом отруєння членів королівського сімейства – чоловік хотів підсипати отруту в морозиво, яке продається неподалік від королівської резиденції.

Сахайб Абу та принц Джордж Фото: twitter.com/kensingtonroyal, news.sky.com

Спочатку Абу постав перед судом за звинуваченням в покупці 46-сантиметрового меча і балаклави і планування терористичної атаки під час пандемії COVID-19. Однак пізніше з'ясувалося, що чоловік спілкувався з поліцейським під прикриттям, якому і розповів свій план.

У записі торішнього розмови, який потрапив до суду, Сахайб каже: "Вони (члени королівської сім'ї – Ред.) збираються купити морозиво і, швидше за все, син його з'їсть. Потрібно підсипати туди отруту".

Нагадаємо, шеф-кухар назвав улюблену страву принца Джорджа, якої немає в дитячому меню.

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