Нет в детском меню : названо любимое блюдо принца Джорджа

Мальчик растет гурманом

Теперь мы знаем какое блюдо способно поднять ему настроение, если принц Джордж расстроился из-за сорвавшихся рождественских праздников. Шеф-повар Альдо Зилли назвал любимое блюдо старшего сына герцогов Кембриджских. Об этом сообщает портал People.

Оказывается, принц Джордж предпочитает итальянскую кухню, а его любимое блюдо – паста "Карбонара".

"Уильям потрясающий. Я жду его звонка, чтобы приготовить для его старшего сына пасту "Карбонара", потому что это его любимое блюдо", – рассказал шеф-повар.

Шестилетний принц Джордж Фото: AFP

Альдо Зилли, который вместе с принцем Уильямом работал в молодежном благотворительном центре Centrepoint уверен, когда принц Джордж попробует это блюдо в его исполнение, он будет в восторге.

"Если Джордж попробует мою "Карбонару", он больше не захочет никакую другую, так что я должен пойти и сделать ему ее. Отправьте меня во дворец", – сказал шеф-повар.

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