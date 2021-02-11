Кейт Миддлтон задумалась об изменении внешнего вида
Герцогиня Кембриджская собирается немного изменить стиль
Принц Уильям стал самым популярным в королевской семье. В Британии уже не первый год ходят слухи, что именно герцогу Кембриджскому Елизавета II передаст бразды правления. Поэтому Кейт Миддлтон стала задумываться о том, как будет выглядеть после коронации принца Уильяма.
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Как пишет Daily Mail, Кейт будет искать вдохновение в образах Елизаветы II. Но также она не собирается забывать о современных дизайнерах – это поможет герцогини Кембриджская ближе к народу.
Автор книги "Герцогиня Кембриджская: десятилетие современного королевского стиля" Бетан Холт уточнила, что члены королевской семьи проводят очень много времени у себя во дворцах и поэтому общественность стала меньше к ним тянуться.
"Людям необходима возможность общаться. Члены королевской семьи понимают, что с помощью одежды этого можно достичь", – считает Бетан Холт.
Стоит отметить, что в 2020 году Кейт Миддлтон признали самой влиятельной модницей Британии.
Ранее мы рассказывали, какая Кейт Миддлтон в повседневной жизни.
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