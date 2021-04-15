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Герой шоу Холостяк признался, что он гей и извинился перед девушками-участницами

Сегодня, 15:31

Колтон Андервуд с шести лет знал о своей ориентации, но скрывал этот факт от близких. Мужчина раскрыл всю правду о себе в прямом эфире утреннего шоу

А пока в Украине 11-й сезон "Холостяка" в самом разгаре, в США экс-герой "Холостяка" признался, что он гей. Колтон Андервуд снялся в 23-м сезоне популярного проекта в 2019 году, а спустя два года заявил о том, что его привлекают мужчины, а не женщины, сообщает BBC.

"Я долгое время убегал от себя. Долгое время ненавидел себя. Я гей. Смирился с этим в начале этого года. И следующим шагом было признаться во всем", – рассказал Колтон в эфире шоу Good Morning America.

Колтон Андервуд
Колтон Андервуд
Фото: Getty Images

Объявив по телевидению, что он гей, Колтон Андервуд также принес извинения не только победительнице проекта – Кэсси Рэндольф, но и другим девушкам, которые участвовали в шоу.

По словам Колтона, он знал о своей ориентации с шести лет и долгое время скрывал этот факт из-за того, что якобы прочел в Библии, что быть геем – это грех.

Колтон Андервуд
Колтон Андервуд
Фото: Getty Images

До участия в проекте Андервуд играл в американский футбол. Он завершил спортивную карьеру в 2016 году.

В "Холостяке" мужчина выбрал участницу Кэсси Рэндольф. Пара рассталась в прошлом году.

Ранее мы сообщали, кто из участниц "Холостяка-11" покинул проект в шестом выпуске.

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холостяк
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