Холостяк-11: узнайте самые интересные подробности восьмого выпуска

В этом выпуске было много поцелуев, а также не обошлось и без соревнований, где главным призом был лучший наряд для церемонии роз

Восьмой выпуск проекта "Холостяк-11" стал одним из самых насыщенных, по сравнению со всеми предыдущими эпизодами.

Михаил Заливако и участницы еще не уехали из жаркого Египта. И жарко там становилось не столько благодаря теплой погоде, сколько из-за страсти, которая бушевала между "холостяком" и девушкам.

Мы уже рассказали, кто покинул проект в этом эпизоде, а теперь описали все самые интересные подробности восьмого выпуска.

Свидание с Дашей

С чемпионкой по бегу Дашей "холостяк" отправился кататься на верблюдах. Затем пара сама приготовила лаваш и курицу посреди пустыни.

Скриншот: кадр из видео

Кстати, Даша призналась, что любит поесть, но не сильна в готовке. А вот Михаил, как оказалось, отлично готовит!

Скриншот: кадр из видео

Вкусно пообедали, теперь можно целоваться.

Скриншот: кадр из видео

Свидание с Юлей

Это было одно из самых "горячих" свиданий за весь сезон! Юля "Зайка" и Михаил Заливако сначала побывали в парфюмерном магазине, а позже отправились в спа. Там парочка предалась страсти в душе. Они долго целовались и, кажется, забыли о камерах.

Скриншот: кадр из видео

Свидание с Розали

С Розали у "холостяка" получилось очень короткое свидание – пара занялась парасейлингом (когда парашют прикреплен тросом к катеру). Похоже, что они неплохо провели время, но уже после водного развлечения Миша быстро попрощался с Розали, чего девушка не ожидала.

Скриншот: кадр из видео

Прогулка с Аней

А спешил "холостяк" в тот вечер к Ане, с которой у него был нерешенный вопрос. Дело в том, что в прошлом выпуске Аня стала свидетелем поцелуя Михаила и Джессики на их общем свидании. После этого "холостяку" пришлось загладить вину. Пара гуляла по вечернему городу, а позже целовалась в ресторане.

Скриншот: кадр из видео

Заработать на наряд

В течение всего выпуска девушки не просто общались, ссорились, ходили на свидания с Заливако, но и выполняли различные задания. За каждое задание получали монетки – у кого больше монет, тот получит лучший наряд для церемонии роз.

Первое задание девушек было создать украшение своими руками, которое позже они "продадут" Михаилу.

Скриншот: кадр из видео

Второе задание – создать местный десерт из фруктов и мороженого. И если с первой миссией все было не так сложно – девушкам предоставили бисер, бусины и другие атрибуты для украшений, то, чтобы выполнить второе, участницы отправились на рынок.

Девушкам дали по сто египетских фунтов. Задача была максимально сэкономить эти деньги, но при этом купить все необходимое для десерта. Участницам пришлось включить свое очарование и буквально выпрашивать у торговцев фрукты. У кого останется больше всего денег, тот получит монетки.

Скриншот: кадр из видео

Десерты дегустировал Михаил! Больше всех монет за угощение получила Даша.

Скриншот: кадр из видео

Третье задание – каждая девушка должна была написать на папирусе мудрую мысль – что-то наподобие жизненного кредо. Их Заливако расшифровывал вместе с Таней. Кстати, именно ее фраза понравилась "холостяку" больше всего.

"Чтобы получить то, что никогда не имел, нужно сделать то, что никогда не делал", – гласит Танина мудрость.

Скриншот: кадр из видео

Позже Заливако оценил и украшения, которые делали девушки. Больше всех монет набрала Аня, однако все оставшиеся монеты "холостяк" отдал Розали, чтобы поднять ей настроение.

Розали первой пошла в магазин – у нее было право выбрать лучший наряд и подобрать себе аксессуары. Последней выбирала себе платье Юля "Зайка", которая заработала меньше всех монет.

И вот как девушки выглядели на церемонии роз, очаровав Михаила своими яркими образами египетских цариц.

Скриншот: кадр из видео

Ранее Юлия "Зайка" намекнула на то, что победительницей проекта станет не она.

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