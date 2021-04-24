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Холостяк-11: кто покинул проект в восьмом выпуске

Сегодня, 00:47

Михаил Заливако неожиданно решил попрощаться с двумя участницами проекта

Прошел восьмой выпуск проекта "Холостк-11", в котором реалити должны были покинуть сразу две участницы. Финал проекта еще не скоро, и, похоже, мало кто ожидал, что события будут развиваться с такой скоростью.

На проекте до церемонии роз оставалось шесть девушек: Розали, Джессика, Таня, Юля, Даша и Аня. Во время церемонии роз первыми заветные цветы получили Аня, Розали и Джессика. В "зоне риска" остались Таня, Даша и Юля.

Скриншот: кадр из проекта

На этой неделе первой домой отправилась Таня.

"Я понял, что чего-то больше дружбы между нами не будет", – сказал Михаил Тане.

Скриншот: кадр из проекта

Вторая девушка, которая должна была покинуть проект – Юля "Зайка".

"Холостяк" поинтересовался у Юлии, почему на ее настроение так сильно влияют девушки. И вправду, Юля нередко бывает не в духе.

"Раздражает, что мне постоянно приходится доказывать, что ты мне не безразлична. Я устал разбираться с твоим настроением", – сказал Михаил Юле.

Скриншот: кадр из проекта

Юле было трудно выражать свои эмоции во время личных разговоров с Михаилом, а особенно – в присутствии других девушек (даже несмотря на то, что на личных свиданиях все было в порядке). Но девушке все же удалось убедить "холостяка" в том, что он ей очень нравится и она не хочет покидать проект.

Таким образом, в реалити-шоу осталось пять девушек: Розали, Аня, Джессика, Даша и Юля.

Ранее мы сообщали, кто покинул проект в седьмом выпуске.

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