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Экс-порнозвезда из Холостяка-11 не стыдилась своей профессии на шоу: Порно смотрят все

Сегодня, 16:50

Бывшую актрису взрослых фильмов Адель Асанти не беспокоила реакция главного героя проекта на ее профессию. Причиной ее переживаний была лишь симпатия к мужчине

Экс-порноактриса Адель Асанти (Настя Распутина) которая внезапно покинула шоу "Холостяк-11" в третьем выпуске, заявила, что абсолютно не переживала из-за своей профессии. По словам девушки, во время участия в проекте, ее совсем не пугала реакция зрителей. Более того, она не переживала даже за реакцию главного героя Михиала Заливако.

Во время интервью изданию "КП в Украине" Адель Асанти рассказала, что не скрывала от Михаила информацию о себе и показала и ему, и зрителям себя настоящую.

"Реакция зрителей меня не пугала. Я, наоборот, очень рада поддержке моих подписчиков. Я нервничала не из-за своей профессии и не из-за того, как Михаил отреагирует на нее. Причина была исключительно в симпатии к нему. Это девичья боязнь", – сказала 24-летняя Адель.

Анастасия Распутина
Анастасия Распутина
Фото: instagram.com/adelasantyxx

Адель была готова принять, что некоторые зрители ненормально отреагируют на ее бывшую профессию.

"Порно смотрят все – говорю не я, а мировая статистика. Факт о просмотре порно: каждую секунду на всем известный популярный сайт с порнографией заходят 6 тысяч 700 человек. Есть подозрение, что даже с рабочих мест", – сказала девушка.

Адель Асанти покинула "Холостяк-11" по своему желанию. Она объяснила это тем, что ей было психологически сложно быть на проекте с другими участницами.

Напомним, что после ухода из шоу Адель призналась, что не смогла сдать экзамены по сексологии и теперь проходит обучение.

Ранее участница Холостяка-11 прокомментировала свой уход из проекта.

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