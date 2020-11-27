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Второй поцелуй и прыжок с парашютом: как прошел шестой выпуск "Холостячки"

Вчера, 23:55

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На этот раз выпуск романтического реалити "Холостячка" получился ну очень насыщенным: путешествия, ссоры, знакомство участников с сыном Ксении Мишиной, прыжок с парашютом и второй поцелуй! В прошлом выпуске, как вы помните, наша холостячка впервые поцеловалась на проекте – счастливчиком стал Александр Эллерт.

В этом выпуске действие происходило на Прикарпатье. Из палаток на прошлой неделе парни перебрались в комфортабельный особняк.

Первое задание было необычным. Ксения предложила участникам…посадить деревья. И кто лучше справится с задачей, тот и пойдет с ней на свидание.

Фото: скриншот видео

Еще один волнительный момент: холостячка познакомила парней со своим сыном Платоном. Мальчик сразу нашел общий язык с Андреем Шатырко, с которым сдружился. Это понравилось Ксении.

Фото: скриншот видео

Кому Ксюша, а кому – соревнование и победа любой ценой. Один из парней, Игорь, все это время думал, что на конкурс какой-то пришел. Нет, Игорь, это реальная жизнь (ну, почти)! И соревноваться тут нужно не за победу, как таковую, а за сердечко Ксении! Мишина поняла, что Игорь не может выдержать конкуренцию с другими парнями, поэтому почти в начале выпуска…отправила парня домой!

Фото: скриншот видео

Ах, да, в конкурсе с деревьями выиграл Андрей Рыбак, с которым Ксения отправилась в спа-салон. Они обмазывали друг друга шоколадом и мило болтали. Ксения стеснялась, но потом расслабилась.

Фото: скриншот видео

Позже парочка перебралась в горячий чан, и уже там произошел, как вы догадались, поцелуй! Неравнодушна Ксюша к Рыбаку!

Фото: скриншот видео

А все остальные парни тем временем катались с сыном Ксюши на квадроциклах. В конце задобрили малыша вредными вкусняшками.

Фото: скриншот видео

Потом у Ксении было свидание с Андреем Шатырко. Они прыгали с парашютом – давняя мечта Мишиной. Похоже, это было самое безумное и невероятное свидание на проекте.

Фото: скриншот видео

Позже Ксения позвала троих парней (своих любимчиков) Евгения, Андрея и Сашу Эллерта на общее свидание. Вместе они съездили в "место силы" – заповедник Тустань. Женя оценил такую движуху (он любит духовные практики, йогу и т.д.), а вот Саша и Андрей – не очень.

Перед прибытием в это место, Ксюшу и парней попросили вспомнить старые обиды и отпустить их. Саша Эллерт и Андрей даже начала выяснять отношения с Мишиной, чуть не поссорившись.

Насладившись видами гор, компания пошла в лес, где встретила мольфа (что-то вроде народного мага, если кто-то не в курсе). Пообщавшись с Ксюшей и парнями, мольфар заявил: Женя Ксюше подходит, у него чистая энергетика, а вот остальные – не очень.

Фото: скриншот видео

Мольфар еще один факт рассказал: оказывается, Эллерт и Рыбак раньше встречались с одной девушкой, только в разное время. И тут лесной маг провел параллель, мол, парни пришли на проект снова за одну девушку бороться. Ксению это напрягло.

Потом был личный разговор с Женей, где он подарил Ксюше (осторожно, ми-ми-ми) золотой кулон с бриллиантом с надписью Lu – вымышленным химическим элементом "любимий". Позже был очень неловкий момент: Женя хотел поцеловать Ксюшу, но она начала отворачиваться. В общем, не сложилось.

Фото: скриншот видео

Кстати, если вы забыли, есть еще один участник – скромняга Алексей. Ксюша решила пригласить парня на общую встречу со своим сыном Платоном. А все потому, что Леша больше всех позаботился о безопасности малыша во время катания на квадроциклах. Они все вмести катались на моноколесах.

Фото: скриншот видео

Леша придумал для сына Ксюши настоящий квест, в конце которого малыш получил дорогой подарок – электросамокат.

Фото: скриншот видео

А кто покинул проект в шестом выпуске, узнайте в еще одном нашем материале!

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