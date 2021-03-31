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Он, она, они: в анкетах участников Евровидения появилась графа для гендерных местоимений

Сегодня, 12:50

Онда из участниц конкурса просит называть ее "они"

Начиная с этого года, в официальных профилях участников "Евровидения" на сайте Eurovision.tv указаны местоимения, которые следует использоваться при обращении или упоминании артиста в устной и письменной формах.

Фото: Eurovision. tv

Как пишет портал Escxtra, добавление местоимений – большой шаг к развитию инклюзивности в конкурсе. Согласно MyPronouns.org, люди нередко делают предположения о поле другого человека, основываясь на его внешности или имени. Эти предположения не всегда верны. А если обратиться к человеку, использовав неправильное местоимения, то это будет считаться оскорблением.

По словам организаторов, использование правильных местоимений – это проявление уважения к артисту как к личности.

Отметим, что все участники "Евровидения" в этом году указали свои местоимения, и почти все они совпали с их биологическим полом. Лишь одна артистка из Ирландии – Лесли Рой, просит использовать по отношению к ней не только местоимение "она", но и "они".

Фото: Eurovision. tv

Отметим, что в последнее время в мире все чаще стала обсуждаться проблема гендерной идентификации людей. Для тех, кто не может (или не хочет) определиться с гендером, преимущественно в англоязычной среде стали использовать местоимение "them" (они).

Ранее стало известно, в каком полуфинале и под каким номером выступит Украина на "Евровидении".

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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