Политика подвела. Беларусь все-таки отстранили от участия в "Евровидении"

Организаторы считают, что новая песня нарушает условия конкурса

Организаторы "Евровидения" кардинальным образом разрешили скандальную ситуацию, сложившуюся вокруг участия белорусской группа "Галасы ЗМеста" в международном конкурсе песни. Они отказали Минску в участии в конкурсе в 2021 году, поскольку новая композиция коллектива тоже нарушает правила конкурса и может навредить его репутации.

"Европейский вещательный союз и Reference Group, управляющий совет "Евровидения", внимательно изучили новую заявку, представленную БТРК (Белтелерадиокомпании), чтобы оценить ее право на участие в конкурсе этого года. Они пришли к выводу, что новая песня также нарушает правила конкурса и может нанести вред его репутации", – говорится в заявлении организаторов.

В ЕВС заявили о том, что песня "ставит неполитический характер конкурса под сомнение" и "рискует подорвать репутацию песенного конкурса "Евровидение". Поэтому ЕВС известил белорусскую сторону о том, что "песня в существующем варианте не может участвовать в "Евровидении", а невыполнение требования может привести к дисквалификации белорусского участника.

А "поскольку БТРК не смог подать заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни "Евровидение" в мае", – говорится в заявлении.

Напомним, что пролукашенковская группа "Галасы ЗМеста" с песней "Я научу тебя" ("I'll Teach You") заменила коллектив VAL, которая год назад должна была стать участницей конкурса. Без политики тут не обошлось, поскольку VAL довольно активно критиковала власти Беларуси.

Однако 11 марта Европейский вещательный союз не принял песню "Голосов", попросив либо поменять слова, либо же совсем заменить трек Беларуси для конкурса.

По словам Энтони Грейнджера и Самуэля Дикена, авторов портала Eurovoix, слова песни поддерживали власть, которая заcтавляет молчать своих граждан и "отправляет за решетку журналистов за то, что они освещают темы, связанные с элементарными гражданскими правами". Таким образом, песня подверглась критике за текст, высмеивающий белорусское продемократическое движение.

Все подробности в спецтеме Eurovision: Rotterdam 2021

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