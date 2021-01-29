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Слава Каминская показала нового возлюбленного на отдыхе на Мальдивах: видео

Сегодня, 19:24

Вокалистка из группы НЕАНГЕЛЫ засыпала Сеть видео из отпуска

Совсем недавно, Слава Каминская, бывший супруг которой стал священником, призналась, что улетает на Мальдивы с новым возлюбленным.

Сейчас артистка публикует десятки Instastories с отдыха.

"Знаете, у меня мечта была полететь с любимым на Мальдивы. Я, кстати, послезавтра улетаю с ним туда", – рассказала недавно Слава "Зірковому шляху" на телеканале "Украина".

Имя любимого Слава не раскрывает, зато успела "засветить" мужчину в соцсетях – пока только его ноги и голос. На Мальдивах, к слову, вместе с Каминской – ее друзья и дети – сын Леон и дочь Лаура.

Слава Каминская на отдыхе с новым возлюбленным
Видео: instagram.com/babaslavka

Где-то рядом отдыхает и певица Анна Седокова. Не так давно она пообещала, что станет менее откровенной в соцсетях, и вместо личных текстов – теперь публикует фотографии в купальниках. Кстати, в отпуск Аня поехала без любимого Яниса Тиммы.

Напомним, Слава Каминская рассказала, кто ее новый возлюбленный по гороскопу.

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