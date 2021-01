Что терпела Кардашьян: ТОП-10 громких скандалов с участием Канье Уэста

Узнайте все подробности громких историй с Канье

В западных СМИ стал активно обсуждаться развод Ким Кардашьян и Канье Уэста. Парочка пока что не подтверждала, но и не опровергала эти слухи.

Разлад в их отношениях начался давно, а поводом для этого могли послужить бесконечные скандалы, в которые попадал Канье. Их было так много, что все и не вспомнишь. Поэтому Сегодня.Lifestyle собрали самые громкие и обсуждаемые скандалы с участием Уэста.

Ссора с Тейлор Свифт

Одним из самых громких скандалов, которые до сих пор вспоминают, – это момент на премии MTV Video Music Awards в 2009 году. Канье почему-то решил захейтить молодую певицу Тейлор Свифт, которая получила награду за "Лучшее женское видео".

Во время выступления артистки Уэст залез на сцену, перебил ее и объявил, что победить в этой номинации должна была Бейонсе. Позже рэперу пришлось извиняться, но это не помогло уладить отношения с Тейлор.

Famous

Из вышеупомянутой истории вытекает еще один скандал, который произошел через несколько лет после премии. Канье выпустил свой хит Famous, где есть следующая фраза: "I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous" ("Считаю, что мы с Тейлор еще можем заняться сексом/ Почему? Да потому что я сделал эту суку знаменитой").

Песня вызвала большое недовольство у фанатов Свифт. Позже Канье пояснил, что он якобы "попросил разрешение у артистки использовать ее имя в песне" до выхода трека. Тейлор подтвердила, что разговаривала с Канье, однако подчеркнула, что рэпер не уточнял, как именно он использует ее имя в тексте песни.

В этой истории есть еще много запутанных поворотов событий, но мы лишь отметим, что Канье и Тейлор до сих пор не помирились.

Канье Уэст и Тейлор Свифт Фото: Getty Images

Активная поддержка Трампа

Не секрет, что многие американские знаменитости были, мягко говоря, не в восторге от политики пока еще действующего президента США Дональда Трампа. А вот Канье Уэст в 2016 году решил встретиться с Дональдом Трампом, несмотря на упреки со стороны коллег.

По словам Канье, он встретился с тогда только избранным Трампом, чтобы "обсудить вопросы мультикультурности" в США. Однако многие считали, что это была явная попытка Трампа достучаться до темнокожего сообщества, и были недовольны Уэстом за то, что он стал ключевой фигурой в этой сомнительной истории.

Дональд Трамп и Канье Уэст Фото: Getty Images

Странные сообщения в соцсетях

В 2018 году Канье стал активным пользователем Twitter. Он и раньше был зарегистрирован в соцсетях, но часто оттуда удалялся, то снова восстанавливал аккаунты. Чуть больше двух лет назад Уэст решил атаковать Twitter бессмысленными и безумными сообщениями, которые публиковал чуть ли не каждые пять минут.

"Мир – это наш офис", "Каждый должен быть фанатом самого себя", "Можно мне теперь вернуться к позитивным вибрациям?", "Повязка с глаз спала", – возможно, тут и скрыт какой-то глубокий смысл, но никто так и не понял, что имел в виду Канье.

Скриншот: Twitter Канье Уэста

Ссоры с тещей

В том же году Канье активно ссорился со своей тещей, матерью Ким, Крис Дженнер. Его поведение сильно настораживало родственников.

"Они по-крупному ссорились с Крис. Она видит, как сумасбродно он ведет себя, и его больше всего беспокоит бренд ее дочери (Ким. – Ред.). Она пытается быть хорошей тещей, но у них все же возникают "взрывные" ссоры. Все реально очень обеспокоены этой ситуацией", – делились в то время источники издания People.

Многие уверены, что Канье так и не наладил отношения с тещей, а Крис, как известно, имеет большое влияние на своих детей. Кто знает, может, именно она посоветовала Ким завершить отношения с супругом?

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: AFP

Психические расстройства

Недавно Ким Кардашьян официально подтвердила, что у ее супруга – биполярное расстройство личности. Но это еще не все. Ранее Канье признавался, что в течение долгих лет он страдал от сексуальной зависимости. По словам Уэста, все началось с ранних лет, когда он нашел у отца журналы для взрослых. Усмирить похоть мужу Ким Кардашьян удалось благодаря вере.

Кроме этого, и сам Канье признавался, что страдает от психических расстройств, которые назвал своей "суперсилой". Недавно стало известно, что Уэсту диагностировали маниакально-депрессивный психоз.

Рэпер Канье Уэст Фото: instagram.com/kanyewestt_official/

Опиаты и алкоголь

В 2018 году Канье Уэст в интервью изданию TMZ рассказал, что пристрастился к опиоидным обезболивающим после операции по удалению лишнего жира.

Канье признался, что опиаты ему прописали врачи. Сначала рэпер принимал по две таблетки в день, однако впоследствии дошел до семи штук. Зависимость от обезболивающих привела его к госпитализации в ноябре 2016 года посреди концертного турне в поддержку альбома The Life of Pablo.

В апреле 2020 года в интервью журналу GQ Канье признался, что страдал от алкогольной зависимости.

Канье Уэст Фото: Getty Images

Необычный стиль

Канье Уэст известен не только как рэпер и супруг Кардашьян, но и как дизайнер. В 2018 году (после той самой серии странных твитов) Канье выпустил серию обуви и других предметов, которые в Сети тогда окрестили "очень странными". Только посмотрите на эту обувь!

Скриншот: Twitter Канье Уэста

А еще, пару лет назад, Канье засветился на вечеринке у друзей в носках и тапочках на два размера меньше.

Фото: instagram.com/modernnotoriety

Политические амбиции и "убийство" дочери

В 2020 году Канье решил составить конкуренцию Дональду Трампу и Джо Байдену на выборах в США. Он подал заявку и устроил масштабную предвыборную кампанию. На одной из них он заявил, что "чуть не убил свою старшую дочь Норт", имея в виду, что в 2013 году он заставлял Ким сделать аборт.

Канье Уэст. Фото: REUTERS/Randall Hill Фото: Reuters

"Грэмми" в унитазе

Осенью прошлого года Уэст помочился на статуэтку престижной музыкальной премии "Грэмми" и заснял этот момент на видео.

"Поверьте мне, я не остановлюсь", – подписал ролик рэпер.

Отметим, что Уэст является одним из рекордсменов по числу выигранных номинаций "Грэмми" и рекордсменом среди хип-хоп-музыкантов, а также артистов своего возраста. Что именно заставило рэпера пойти на такой шаг – до сих пор неизвестно.

Напомним, Канье Уэст создал говорящую голограмму покойного отца Ким Кардашьян.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться