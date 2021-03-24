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Епатажну Інстасамку вивели на чисту воду – вона зізналася, що сама вилила на себе зеленку

Сьогодні, 17:41

Блогер розповіла, які ще скандали були фейковими

Російський блогерка Дарина Зотеєва, вона ж Інстасамка, часто потрапляє в скандали. То їй обличчя зеленкою обіллють , То розіб'є скло таксисту, то відмовиться визажистам платити за роботу. Багато хто в Мережі припускає, що всі ці ситуації блогерка сама і провокує. В YouTube-шоу "Питання ребром" Інстасамка пройшла перевірку на детекторі брехні і зізналася, які історії дійсно були фейковими.

Виявилося, що блогер ініціювала пограбування своєї квартири, сама злила своє інтимне відео в Мережу і облила себе зеленкою. А що стосується публічного приниження візажистів, коли вона спалила їх гонорар – це було правдою.

Інстасамка
Інстасамка
Фото: instagram.com/instasamka

Скандал із візажисткамки Інстасамка прокоментувала. Вона вважає, що вони самі у всьому винні.

"Спізнилися на півтори години. Я перенесла свої зйомки на наступний день. Це сталося вже вшосте. І, напевно, моя помилка тільки в тому, що я з другого разу їм не сказала: "Дівчата, до побачення". Якби до мене прийшли по бартеру візажистки фарбувати мене за позначку в "Історії", я б не змогла нічого зробити, тому що у мене немає гарантій. Тут мої гроші – це моя гарантія. І коли я плачу людям гроші, я вважаю, що все має працювати як швейцарський годинник", – сказала блогер.

У Мережі можна пошукати скандали з Інстасамкой, а можна подивитися новий випуск зухвалого соціального YouTube-шоу "Дід Панч і молодь". Цього разу колоритний пенсіонер-влогер поговорив із молодими людьми про те, чи готові сучасні українці воювати за Батьківщину.

Раніше ми розповідали про скандал із творцями російської "Маски".

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