Неожиданная реакция: что на самом деле думает Елизавета II об интервью Меган и Гарри

Новые подробности о реакции Елизаветы II

Несмотря на то, что Букингемский дворец сделал официальное заявление касаемо интервью Меган Маркл и принца Гарри, в Сети продолжают появляться новые подробности о реакции королевской семьи на откровения мятежной пары. Например, принц Уильям и принц Чарльз в ярости из-за поступка Гарри. А вот у Елизаветы II другая реакция.

Как пишет Daily Mail, королева переживает за своего внука и более того, она готова поддержать его в частном порядке.

Елизавета II и принц Гарри Фото: Getty Images

"Она не злится, ей просто грустно. Королевская семья всегда очень переживала за принца Гарри, и королева считала своим долгом заботиться о нем", – рассказал источник в Букингемском дворце.

Также источник добавил, что Елизавета II и принц Филипп были очень рады, когда в жизни Гарри появилась Меган. Потому что тогда они стали "меньше переживать за принца, он был счастлив".

Ранее мы рассказывали, что принц Гарри собирается приехать в Лондон после скандального интервью.

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