Елизавета II обратилась к народу в свой день рождения: что сказала королева

Ее Величество сегодня отмечает свое 95-летие. Совсем недавно королева похоронила своего супруга принца Филиппа и находится в трауре

В свой день рождения Елизавета II, которая недавно похоронила супруга, обратилась к народу. Сообщение от Ее Величества было опубликовано в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

"Сегодня, по случаю своего 95-летия, я получила множество сообщений с добрыми пожеланиями, которые я очень ценю. Как семья мы переживаем период глубокой скорби, для всех нас было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире отдается дань уважения моему супругу. Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку и доброту, проявленные по отношению к нам в последние дни", – говорится в сообщении.

Скриншот: Instagram

Королева также добавила: "Мы были глубоко тронуты, и это лишь напоминает нам, какое большое влияние оказывал Филипп на множество людей по всему миру в течение всей своей жизни".

Принц Филипп и Елизавета ІІ Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Филипп ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет. Вместе с Елизаветой II они прожили в браке 73 года.

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