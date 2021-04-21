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Єлизавета II звернулася до народу в свій день народження: що сказала королева

Сьогодні, 16:31

Її Величність сьогодні відзначає своє 95-річчя. Зовсім недавно королева поховала свого чоловіка принца Філіпа і знаходиться в жалобі

У свій день народження Єлизавета II, яка нещодавно поховала чоловіка, звернулася до народу. Повідомлення від Її Величності було опубліковано в офіційному Instagram-акаунті королівської родини.

"Сьогодні, з нагоди свого 95-річчя, я отримала безліч повідомлень з добрими побажаннями, які я дуже ціную. Як сім'я ми переживаємо період глибокої скорботи, для всіх нас було розрадою бачити і чути, як в Сполученому Королівстві, Співдружності і в усьому світі віддається дань поваги моєму чоловікові. Моя сім'я і я хотіли б подякувати вам за всю підтримку і доброту, проявлені по відношенню до нас в останні дні", – йдеться в повідомленні.

Скріншот: Instagram

Королева також додала: "Ми були глибоко зворушені, і це лише нагадує нам, який великий вплив мав Філіп на безліч людей по всьому світу протягом всього свого життя".

Принц Філіп та Єлизавета ІІ
Принц Філіп та Єлизавета ІІ
Фото: instagram.com/theroyalfamily

Принц Філіп пішов з життя 9 квітня у віці 99 років. Разом з Єлизаветою II вони прожили в шлюбі 73 роки.

Раніше ми публікували 10 цитат Єлизавети II до її дня народження.

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