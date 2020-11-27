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"Они сами к нему, как на мед, липнут": Юрий Фалеса заступился за фотографа Александра Ктиторчука

Сегодня, 19:00

Продюсер прокомментировал скандал вокруг известного фотографа

Недавно в Киеве задержали украинского фотографа Александра Ктиторчука – его обвиняют в совращении несовершеннолетних девушек. За более чем 30 лет своей карьеры Ктиторчук снял множество украинских звезд, потому очень известен в кругах шоу-бизнеса. Продюсер Юрий Фалеса прокомментировал скандал и встал на защиту фотографа.

На своей странице в Facebook Юрий Фалеса опубликовал пост, в котором написал, что не верит в обвинения против Александра Ктиторчука. По мнению продюсера, вся история с совращением – сфабрикована, а известному человеку вовсе не нужно кого-то растлевать, и вообще, девушки сами платят за фото.

Скриншот: facebook.com/falyosayuriy

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"К Ктиторчуку очередь за месяц, а то и больше, чтобы попасть на фотосессию, зачем ему кого-то растлевать, если девчонки даже платят ему деньги, чтобы он их фотографировал, при чем в любом виде. Они сами к нему, как на мед, липнут. Все, что я могу сказать о Саше – это мастер своего дела! Не верю!", – высказался Фалеса.

Скриншот: facebook.com/falyosayuriy

Однако не все разделяют мнение известного продюсера. "Моя подруга на первом курсе университета попала к нему на фотосессию... поэтому верю, что он это делал", – написала в комментариях пользовательница соцсети.

Ранее эксклюзивно для "Сегодня.Lifestyle" Светлана Вольнова назвала Александра Ктиторчука "светлым и добрым человеком".

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