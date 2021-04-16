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Джамала потратила семь часов на необычную прическу. Певице придется ходить так все лето (видео)

Сегодня, 14:10

В преддверии жаркого сезона Джамала обновила свой образ и сделала новую прическу. Признаем, что такой стиль певице очень к лицу

Певица Джамала, которая недавно шокировала перевоплощением в жгучую блондинку, продолжает эксперименты и показала подписчикам свою новую прическу – афрокосички. На их плетение ушло семь часов и теперь с таким новым имиджем звезда будет ходить целое лето.

На фото, опубликованных в Instagram-аккаунте певицы, она позирует в стильном хипстерском наряде и демонстрирует афрокосички.

Джамала с афрокосичками
Джамала с афрокосичками
Фото: instagram.com/jamalajaaa

"В любой непонятной ситуации меняй причёску!", – написала Джамала в посте.

Кажется, у певицы такая ситуация как раз случилась.

Еще она опубликовала ролик из TikTik, в котором показала афрокосички с близкого ракурса.

Джамала с афрокосичками
Видео: instagram.com/jamalajaaa

Ранее Джамала показала видео-пародию на сексуальный танец.

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