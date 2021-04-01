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Богиня смеха: Джамала показала пародию на сексуальный танец (видео)

Сегодня, 10:15

Артистка появилась в кадре с глубоким декольте и ярким макияжем

Известная украинская певица Джамала, которая ранее раскрыла свой гонорар после победы на "Евровидении-2016", записала эпатажное и смешное видео в образе роковой женщины. Таким образом артистка поздравила своих фанатов и подписчиков в Instagram с Днем смеха, который отмечается во многих странах мира 1 апреля.

На видео показано, как Джамала в сексуальной одежде, с глубоким декольте и ярким макияжем эротично танцует под красивую музыку.

"Мне кажется, в наше время одно из средств, которое может спасти от отчаяния, – это юмор. Умение посмеяться над собой, умело подшутить", – написала звезда в своем Instagram.

Видео: instagram.com/jamalajaaa

Также исполнительница поделилась коротким списком ТОП-3 страниц, которые вызывают у нее улыбку.

Подписчики похвалили звезду за отличное чувство юмора. "Богиня смеха", "Шикарная", "Класс", "С днем юмора", – пишут в комментариях фанаты Джамалы.

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Напомним, что недавно Джамала презентовала альбом из восьми лирических песен о любви к себе.

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видео Джамала день смеха
Источник: Сегодня
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