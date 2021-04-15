Меня просто разорвало на куски: Настя Каменских призналась в панических атаках – Потап в шоке

Певица Настя Каменских удивила поклонников неожиданным заявлением о состоянии своего здоровья. После потери родного человека у артистки начались панические атаки

Певица Настя Каменских, которая ранее показала фото в купальнике до похудения, призналась, что после смерти отца у нее начались панические атаки. По словам артистки, самое страшное, что их невозможно контролировать. И один из таких инцидентов приключился во время поездки Насти Каменских в Тулум в Мексику, куда она отправилась с мамой и подругой снимать реалити-шоу "Девочки рулят". Поэтому артистка решила пройти местный лечебный обряд.

В видео, опубликованном на YouTube-канале Насти Каменских, был показан эпизод, как с певицей случилась паническая атака прямо в ресторане посреди дня.

Скриншот YouTube NKofficial

"Я никому не рассказывала, но я переболела короной. Как доктор сказал, что это такие последствия. Мы ехали в Мексику и я очень рассчитывала, что это не повторится. Но как видите меня просто разорвало на куски. Просто эмоции начали хлестать, вываливаться наружу", – сказала Настя Каменских.

Поэтому певица решила пройти древний мистический ритуал племен майя – Темаскаль (в переводе с языка ацтеков – "дом горячих камней").

YouTube NKofficial

Ритуал помогает освободить свои чувства и эмоции наружу, снять блоки и ограничения.

По факту, это церемония во время принятия бани с целебными травами, во время которой шаман вводит присутствующих в некий транс, поет и ударяет в бубен.

После церемонии певица и ее подруга вышли со слезами на глазах.

Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

Тем временем на выпуск шоу Каменских отреагировал ее супруг Потап. Он был шокирован увиденным.

"Вы хотите, чтоб у меня сердце остановилось! Панические атаки! Вы серьезно?! Настя – марш домой!" – написал Потап в Instagram.

Ранее alyona alyona повторила игривый образ Насти Каменских.

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