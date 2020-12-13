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Джамала показала своих подросших детей на отдыхе в Египте (фото)

Сегодня, 12:40

На фото она позирует вместе с сыновьями, свекром и отцом

Украинская певица Джамала, которая недавно обнародовала свои архивные фото, вместе с семьей отправилась на отдых в Египет. Певица на своей странице в Instagram опубликовала серию атмосферных фотографий. На снимках она позирует на фоне архитектурных памятников в городе Марса-Алам вместе с сыновьями, свекром и отцом.

"Люблю совмещать отдых с новыми открытиями. Хорошо, что Марса-Алам – не просто курорт, это еще и город со своей историей. Здесь есть мечеть, храмы, османская крепость XVIII века. Понятно, что не так уж много осталось памятников архитектуры, но было очень интересно посмотреть. Вот такой город Марса-Алам", – написала звезда в публикации.

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Jamala (@jamalajaaa)

Кроме этого, певица показала на видео, как ее папа играет на аккордеоне.

"Мой папа не профессиональный аккордеонист, а самоучка. После окончания училища он учился играть сам и брал частные уроки", – отметила Джамала под роликом.

Jamala (@jamalajaaa)

Напомним, в июне Джамала стала мамой во второй раз. Артистка недавно также поделилась с поклонниками трогательной семейной фотосессией.

Чем в детстве болела Джамала, смотрите в сюжете:

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Источник: Сегодня
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